La Chine bat à nouveau les États-Unis : voici le gigantesque moteur hypersonique de 20 000 km/h

La bataille entre les États-Unis et la Chine pour le contrôle technologique continue

Ce moteur hypersonique va tout changer dans la lutte entre les États-Unis et la Chine

La Chine est une véritable experte lorsqu’il s’agit de rivaliser avec les États-Unis. La bataille pour devenir la première puissance ne laisse aucun doute sur les efforts déployés par le géant asiatique pour innover dans tous les aspects technologiques existants. De plus, il y a toujours une certaine course en avant pour voir qui peut créer les technologies les plus étonnantes. La Chine a déjà infligé un coup dur aux États-Unis en matière d’IA, mais dans ce domaine, le pays américain reste imbattable. Ensuite, il a été question du canon hypersonique le plus puissant du monde, quelque chose que les États-Unis eux-mêmes ont dû abandonner.

À ce stade, il ne fait aucun doute que les États-Unis et la Chine sont en conflit et la nouvelle victoire du géant asiatique a été de créer un moteur hypersonique capable d’atteindre des vitesses absolument scandaleuses.

Le moteur hypersonique de la Chine

Le journal South China Morning Post a relayé une nouvelle très intéressante et qui pourrait être totalement révolutionnaire. Une équipe de chercheurs en armes hypersoniques aurait réussi à développer un moteur capable d’atteindre 20 000 km/h. Ce chiffre signifie qu’il est capable de briser le mur du son et de le dépasser 16 fois.

Actuellement, il a très peu de concurrents dans le développement de moteurs d’avion. Bien qu’il soit vrai que certains moteurs de missiles sont plus rapides que ce projet chinois. Néanmoins, l’objectif de ce nouveau moteur serait de transporter des personnes, bien qu’au départ, tout indique qu’il s’agirait de pilotes de chasse militaires.

Il s’agit donc d’un pari extrêmement intéressant qui est réalisé grâce à un moteur à deux étapes comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Ce nouveau moteur d’avion est capable d’atteindre une vitesse 16 fois supérieure à celle du son.

Un vol qui prend actuellement 12 heures serait réduit dans ce cas à seulement une ou deux heures.

De plus, il serait plus efficace, consommant moins de carburant que les moteurs actuels.

Ce moteur est uniquement dépassé par un missile hypersonique atteignant des vitesses 27 fois supérieures à celle du son.

Le moteur possède deux modes, l’un plus lent, une détonation rotative continue qui atteint Mach 7 (8 500 kilomètres par heure), tandis que lorsqu’il dépasse ces vitesses, une détonation oblique se produit, permettant d’atteindre une vitesse supérieure.

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, car les tests ont été réalisés dans un environnement très contrôlé. Cependant, l’idée même d’avoir réussi à atteindre Mach 16 est assez impressionnante, car il s’agit de vitesses qui faciliteraient grandement les voyages sur de longues distances, en brisant ainsi les barrières géographiques de notre planète.

Voyager vers nos antipodes, un voyage de 14 heures, en seulement deux heures, pourrait changer de manière très intéressante la façon dont les choses sont actuellement faites.

De plus, la Chine veut ainsi envoyer un message puissant aux États-Unis : sur le plan technologique, ils sont à égalité et n’ont rien à envier à l’innovation et au développement du pays américain.