Un accélératrice de particules accomplit preque l’impossible: créer un matériau plus fort que le diamant

Les accélérateurs de particules réservent d’agréables surprises

Les diamants sont forts et résistants

Le matériau le plus dur de notre planète a traditionnellement été le diamant. Du moins le matériau naturel le plus dur. Ainsi, il a toujours été très recherché, non seulement par la joaillerie, mais aussi par la science et la technologie pour développer des technologies qui autrement échapperaient totalement à notre contrôle. C’est pourquoi nous essayons depuis des années de reproduire les propriétés du diamant grâce à la technologie afin de ne pas dépendre d’une matière première aussi excluive. En réalité, il existe dans le monde entier des usines de diamants synthétiques pour tenter d’y parvenir, plus ou moins avec succès.

Malgré la découverte du diamant le plus cher du monde et la création de produits ayant des propriétés très intéressantes et également basés sur le carbone, comme le graphène et sa nouvelle propriété, nous constatons que le diamant reste très utile et qu’un accélérateur de particules a réussi à créer un matériau presque aussi fort que celui-ci.

Plus fort que le diamant

D’après la revue scientifique de renom, Advanced Materials, un accélérateur de particules a réalisé ce qui semblait jusqu’à présent absolument impossible : créer un matériau plus fort que le diamant. Ainsi, ce matériau, baptisé nitrure de carbone, cherche à être une alternative à la pénurie constante de diamants sur notre planète. Après des années de tentatives de synthèse, il a été nécessaire d’utiliser la technologie de pointe que représentent les accélérateurs de particules pour y parvenir avec succès.

Le fait que les nouvelles technologies aient de plus en plus besoin de diamants a nécessité une grande créativité pour trouver une bonne alternative à cet égard. Quelque chose que l’équipe ayant publié l’article, provenant de diverses universités européennes, a réussi à accomplir un exploit sans précédent. Ainsi, sachant que la base des diamants est le carbone, ils l’ont mélangé avec de l’azote à une pression de 700 000 atmosphères pour le comprimer entre deux pointes de diamant d’origine. Deux lasers ont tenté de chauffer cette combinaison à des températures élevées, et après de nombreuses tentatives, ils ont réussi à synthétiser ce nouveau produit qui est presque aussi dur que le diamant naturel. Toutefois, ces matériaux ne sont pas encore à la hauteur des diamants traditionnels. Cependant, cela ouvre une voie intéressante à cet égard.

D’autre part, les diamants ont toujours été entachés par un héritage dangereux d’être tachés de sang. En Afrique, des centaines de milliers de personnes sont obligées de travailler dans des conditions d’esclavage pratiquement inexistantes pour les extraire dans des mines où les conditions de travail et de sécurité sont presque nulles. C’est pourquoi chercher une alternative pourrait mettre fin à cette industrie lucrative mais injuste d’exploitation.

