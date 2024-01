Seulement 2 000 euros vous séparent de pouvoir parler à vos toilettes : voici le nouveau Kohler PureWash E930

Kohler PureWash E930 est un abattant compatible avec la plupart des toilettes suspendues et vient les doter d’intelligence

Il ne vous manque que 2 000 euros pour posséder des toilettes intelligentes avec lesquelles vous pouvez discuter pendant que vous faites vos besoins

Avoir des toilettes qui parlent est à la portée de tous ceux qui sont prêts à débourser près de 2 000 euros. Bien que l’idée puisse sembler complètement inutile, la réalité est que le Kohler PureWash E930 n’est pas seulement des toilettes intelligentes avec lesquelles on peut parler pendant des moments intimes dans la salle de bain.

Le système proposé par Kohler a été créé pour être compatible avec différents modèles de toilettes. En réalité, il s’agit d’un accessoire destiné à rendre vos toilettes intelligentes et bien sûr, beaucoup plus intéressantes grâce à des fonctionnalités de nettoyage futuristes.

Kohler PureWash E930 : l’accessoire qui transformera vos toilettes en toilettes intelligentes

Kohler n’est peut-être pas une entreprise très connue en France, mais son modèle commercial consiste à créer des équipements intelligents pour la salle de bain. Le PureWash E930 fait partie de leur catalogue, mais ce n’est pas le seul et en réalité, ce n’est même pas le plus cher.

Le titre du produit le plus cher revient aux toilettes intelligentes Numi 2.0 de Kohler, qui coûtent presque 12 000 euros. Ces toilettes, qui ont un prix équivalent à une voiture d’occasion, sont équipées de LED, d’Alexa intégrée et de différents systèmes de nettoyage.

Les différences entre le Kohler PureWash E930 et les toilettes intelligentes Numi 2.0 sont énormes, d’où le prix du premier. Mais que fait-il exactement ? Parmi ses fonctionnalités, on trouve la compatibilité avec Amazon Alexa et l’Assistant Google, nécessaires pour activer des fonctions vocales.

Ces fonctions vocales contrôlent le bidet, le séchoir thermique et la lumière de désinfection UV. Ce n’est pas tout ce qu’il peut faire, il dispose d’une ouverture et d’une fermeture automatiques du couvercle. Il intègre différents modes de bidet qui s’adapteront à chaque profil enregistré.

De plus, pour les invités, il est possible de configurer deux modes sur la télécommande incluse. Il est également capable de chauffer l’eau pour offrir un plus grand confort lors du nettoyage et de décharger à la fois à l’avant et à l’arrière pour un résultat parfait.

À la fin de toutes les opérations effectuées sur le Kohler PureWash E930, celui-ci lance un processus de désodorisation pour éviter les mauvaises odeurs. Il est clair que ce n’est pas un produit simple, mais les près de 2 000 euros demandés par le fabricant sont un investissement que peu de portefeuilles peuvent justifier.