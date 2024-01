Bonne Épiphanie 2024, images amusantes et gifs gratuits pour les vœux à la Befana

Le 6 janvier est célébrée l’Épiphanie, avec l’arrivée des Rois mages et la Befana qui apporte des cadeaux et des bonbons aux plus petits. Pour l’occasion, nous avons sélectionné les meilleures images et gifs amusants pour les vœux aux amis et à la famille.

Le 6 janvier est célébré l’Épiphanie, la dernière fête de Noël. Comme chaque année, les enfants attendent la Befana, qui laisse des friandises ou du charbon dans les chaussettes. Par ailleurs, c’est aussi une fête chrétienne pour commémorer la visite des Rois mages qui ont apporté en cadeau à l’enfant Jésus de l’or, de l’encens et de la myrrhe, et pourtant son origine est païenne. Cela fait partie des rituels propitiatoires pour surmonter l’hiver. Au fil du temps, les deux traditions se sont enracinées de plus en plus en Italie. Selon la tradition, la Befana est « vieille » pour marquer la fin d’un cycle, car avec le solstice d’hiver, nous passons du vieil au nouveau, des nuits interminables à l’allongement des heures de lumière.

Pour l’occasion, nous avons sélectionné les meilleures images et gifs à envoyer à vos proches et amis. Une façon d’être proche et de vous souhaiter une bonne Épiphanie. Les cartes sont gratuites et très faciles à télécharger. Pour les enregistrer sur votre smartphone, il suffit de toucher avec votre doigt, de maintenir la pression pendant une seconde et de choisir l’option Enregistrer dans les photos ou Télécharger. Sur un ordinateur, cliquez avec le bouton droit sur la carte et sélectionnez l’option de sauvegarde de l’image. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez toujours faire une capture d’écran, mais nous vous recommandons de télécharger les images depuis votre smartphone : c’est le moyen le plus simple. Une fois que vous avez enregistré l’image, pour l’envoyer via WhatsApp, il vous suffit d’ouvrir une conversation et de sélectionner l’option « Envoyer des pièces jointes », que vous trouverez en cliquant sur l’agrafe ou le symbole +.

Bonjour et bonne Épiphanie 2024, les plus belles images de la Befana

Comme toujours, nous avons sélectionné différentes images pour souhaiter une bonne Épiphanie ou une bonne Befana à vos proches. Commençons par les plus simples et neutres, parfaites à envoyer même à des connaissances ou à des collègues. Ce sont des images amusantes pouvant être personnalisées avec un message écrit à envoyer sur WhatsApp ou à partager sur les réseaux sociaux.











Gifs amusants et humoristiques pour les vœux à la Befana 2024

Les mèmes amusants adaptés à la fête ne manquent pas. De l’ironie sur les kilos en trop qui nous ont alourdi pendant les fêtes, comme le veut la tradition, au désir intemporel de recevoir des bonbons de la Befana. Ces images sont parfaites pour être partagées avec des amis proches ou des membres de la famille les plus ironiques pour finir les fêtes avec une blague amusante.

Gifs amusants et spirituels pour les vœux de la Befana 2024

De la Befana qui vole sur le balai aux cascades de bonbons, les gifs sont un moyen amusant et coloré de souhaiter une bonne Épiphanie. Il y a juste un problème. Ils peuvent être partagés sur Facebook et Instagram, mais pas envoyés sur WhatsApp. Pour les trouver dans l’application de messagerie, il suffit d’ouvrir le panneau des émojis, de passer à l’affichage des gifs avec le bouton approprié, puis de taper « bonne Épiphanie » ou « bonne Befana » dans la boîte de recherche correspondante.

Images sacrées et religieuses des Rois mages pour l’Épiphanie 2024

Comme nous l’avons dit, malgré ses origines païennes, l’Épiphanie est aussi une fête religieuse, car elle célèbre l’arrivée des Rois mages qui apportent en cadeau de l’or, de l’encens et de la myrrhe à l’enfant Jésus. C’est pourquoi nous avons également sélectionné des images à thème religieux montrant Gaspard, Melchior et Balthazar en voyage dans le désert en suivant l’étoile comète, à envoyer à vos amis et à votre famille.

Les images de vœux pour la Befana 2024 créées par l’intelligence artificielle

Pour créer des vœux originaux, nous avons également demandé à l’intelligence artificielle (IA) de créer des cartes à envoyer à nos proches et amis. Nous les avons réalisées avec Bing, il suffit d’écrire quelques mots-clés tels que Befana et Rois mages dans la barre de recherche appropriée, et vous pouvez également ajouter quelques détails pour que l’IA suive les instructions que nous avons en tête. Par exemple, nous avons demandé de réaliser une carte montrant les Rois mages version punk.