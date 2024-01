Razer Blade 16 2024: voici le premier ordinateur portable de l’histoire avec un écran OLED de 240 Hz

Le nouveau portable Razer Blade 16 présente un écran OLED de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Razer a devancé le CES de Las Vegas : voici le nouveau Razer Blade 16 avec écran OLED et 240 Hz

Malgré le fait que le CES de Las Vegas 2024 n’ait pas encore officiellement commencé, les fabricants ont commencé à montrer tout ce qu’ils apporteront à la foire technologique qui se tient dans la ville américaine. Razer est l’une de ces entreprises et vient de dévoiler le nouveau Razer Blade 16, un portable avec un écran OLED de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Ce n’est pas le seul portable qu’ils ont préparé pour la foire technologique, ils ont aussi le Razer Blade 18. Ce portable de 18 pouces est une rénovation du modèle précédent, il vient avec un écran 4K avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et, logiquement, à l’intérieur, on trouvera les derniers composants du marché.

Écran OLED de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz : voici le nouveau Razer Blade 16

En revenant au protagoniste, le Razer Blade 16 est unique dans sa série. C’est le premier portable à associer un écran OLED avec un taux de rafraîchissement élevé, jusqu’à présent ce type de technologie était réservé aux moniteurs de jeu destinés aux foyers et aux utilisateurs semi-professionnels.

Parmi les différentes caractéristiques qui accompagnent cet écran, on trouve une vitesse de réponse de 0,2 millisecondes ainsi qu’une certification VESA ClearMR 11000 qui indique la qualité visuelle que le panneau offre lorsqu’il y a du mouvement sur l’écran.

En continuant avec les caractéristiques de cet écran, le rapport de contraste est de 1 000 000:1 et il a la certification VESA DisplayHDR True Black 500. Cette dernière certification fait référence aux niveaux de noir que l’écran est capable d’atteindre, pouvant éteindre complètement les pixels.

Malgré la quantité d’informations énorme sur le panneau de l’appareil, l’intérieur du Razer Blade 16 est encore un mystère. En réalité, on s’attendrait à ce qu’il ait les derniers modèles d’Intel et de NVIDIA. Mais il se peut qu’il y ait une surprise et que Razer décide de s’associer avec AMD.

Il faudra attendre encore quelques jours pour pouvoir vérifier en détail les projets de Razer pour ses portables en 2024. Dès que nous aurons plus d’informations, nous les partagerons afin de pouvoir connaître les spécifications complètes de ces nouveaux appareils.