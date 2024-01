Grâce à ce dispositif, vous pouvez « donner un visage » à ChatGPT : cela vous coûtera seulement 5000 dollars

Nous sommes face à l’une des inventions les plus particulières du moment

La robotique avance à grands pas, mais dans ce cas, le résultat laisse à désirer

L’arrivée de GPT-4 l’année dernière a changé à jamais le paradigme de ce que nous comprenions comme Intelligence Artificielle. À ce moment-là, nous n’imaginions pas l’énorme acceptation qu’il aurait et, surtout, l’importance qui serait accordée à l’IA à l’avenir. Dans le but de rendre les IA plus humaines, des gadgets et de nouveaux dispositifs ont été créés à cet effet. Aujourd’hui, nous vous parlons de l’un d’entre eux qui vient d’émerger et qui cherche à donner un visage aux IA.

Voici WeHead et son coût délirant

WeHead était une application pour passer des appels vidéo et des réunions d’une manière un peu particulière : à travers un écran avec différentes profondeurs qui donnait l’impression que le visage de l’appel vidéo se déployait en trois dimensions devant nous. Maintenant, comme le montre leur site web, ils ont annoncé ce qui est connu sous le nom de WeHead GPT-Edition, où nous pouvons enfin donner un visage à notre intelligence artificielle qui nous sert de principal support sous la forme d’un assistant.

Ils ont présenté différents aspects pour donner un visage à notre IA. L’un d’entre eux est un visage multicolore composé de particules qui rappellent le sable. C’est le moins « humain » de tous, tandis que nous avons également d’autres types de peaux pour notre IA qui incluent des personnalités et des visages très différents.

Ces avatars totalement différents nous permettent de rendre les conversations plus humaines. Mais il est vrai que cette technologie semble avoir encore beaucoup à progresser et qu’elle pourrait créer une certaine gêne pour tous ceux qui souhaitent avoir une IA avec un visage fonctionnel.

De plus, ce n’est pas particulièrement pas cher, comme cela a déjà été mentionné, son prix est de rien de moins que 5000 dollars. Cela représente une somme assez élevée pour un produit aux fonctionnalités assez limitées.

En résumé:

La vallée de l’étrange

Il est vrai que quelque chose ne va vraiment pas dans tous ces projets. Et à ce stade, entre en jeu la Vallée de l’étrange. Ce terme a été créé dans un but très précis : expliquer la sensation de malaise que ressentent les humains lorsqu’ils voient quelque chose qui semble humain mais qui ne l’est pas. Notre cerveau voit inévitablement que quelque chose ne fonctionne pas correctement dans ce qui semble être humain, et génère une sensation d’inconfort en nous qui provoque le rejet.

Phénomène qui n’est pas exclusif à ce produit. Il se produit également avec d’autres comme Ameca, le robot humanoïde le plus avancé, capable de faire des gestes et des mouvements très humains, mais qui donne toujours l’impression que quelque chose ne va pas là-dedans. Plus un être humain semble moins réaliste, plus il génère d’inquiétude, il est donc possible qu’à un moment donné, cette sensation puisse être évitée grâce aux puissantes avancées de la robotique et de l’IA.