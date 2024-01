Nouveau Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 : voici le processeur qui équipera les futures lunettes XR de Samsung et Google

Le Snapdragon XR2+ Gen 2 est le processeur avec lequel les lunettes XR de Samsung et Google pourront rivaliser avec les Apple Vision Pro

Qualcomm a déjà prêt le processeur qui sera intégré dans les lunettes XR de Samsung qui veut rivaliser avec les Apple Vision

Le Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 est le nouveau processeur destiné à donner vie aux lunettes de réalité mixte XR développées par Samsung en collaboration avec Google. Ce processeur est une version améliorée du Snapdragon XR2 Gen 2 utilisé dans des lunettes telles que les Meta Quest 3, les améliorations apportées se traduisent par une vitesse d’horloge supérieure pour le processeur et le processeur graphique.

Cette amélioration des vitesses permettra aux lunettes XR de Samsung d’avoir une résolution et un taux de rafraîchissement plus élevés sur les écrans des casques. La compatibilité commence à 3,7K et 120 Hz sur chaque casque, pouvant atteindre 4,3K avec 90 Hz. Logiquement, plus la résolution est élevée, moins les hertz diminuent.

Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 : nouveau processeur pour des lunettes de réalité mixte comme les XR de Samsung

En lançant ce processeur, Qualcomm assure aux fabricants d’avoir des options puissantes pour rivaliser avec les Apple Vision Pro. Bien qu’il ne remplace pas le Snapdragon XR2 Gen 2, la mise à jour était nécessaire en ce début d’année 2024.

Cependant, l’augmentation de la vitesse d’horloge pour le processeur graphique et le processeur entraîne également une série de questions auxquelles les fabricants doivent faire attention. Parmi celles-ci, on trouve la consommation d’énergie, car une augmentation de la puissance entraîne une consommation d’énergie plus élevée.

Toutes les entreprises qui souhaitent intégrer ce processeur dans des lunettes devront intégrer une batterie de plus grande capacité pour obtenir la même autonomie qu’avec le Snapdragon XR2 Gen 2. C’est pourquoi il est nécessaire de souligner qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle génération de processeurs.

Comment se comporte le Snapdragon XR2+ Gen 2 ? On l’a vu grâce à l’annonce de Qualcomm, l’augmentation de la vitesse se traduit par une amélioration de 15% et 20% respectivement pour le processeur graphique et le processeur.

En plus de la puissance, le Snapdragon XR2+ Gen 2 sera compatible avec jusqu’à 12 caméras simultanément, ce qui représente une augmentation de deux caméras par rapport au Snapdragon XR2 Gen 2 qui pouvait utiliser jusqu’à 10 caméras en même temps.

Bien sûr, Qualcomm a également intégré l’IA pour améliorer les performances de ce processeur. Il est également doté de la capacité de suivre les yeux, le visage et les mains. Les premiers à pouvoir utiliser ces fonctionnalités seront Samsung et Google avec les XR.

Mais il n’y aura pas d’exclusivité pour l’utilisation de ce processeur, en réalité, il est prévu que les autres fabricants puissent profiter des capacités du Snapdragon XR2+ Gen 2 dans les lunettes qu’ils envisagent. 2024 pourrait être une année intéressante pour le secteur de la réalité augmentée, mixte et virtuelle.