DELL lance le premier moniteur incurvé du monde avec un écran de 40 pouces et une résolution 5K

La dernière nouveauté de Dell est un impressionnant écran courbé de 40 pouces avec un panneau IPS Black et une résolution 5K qui sera mis en vente fin février à un prix inférieur à 2 500 dollars

Voici le Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor, le nouvel écran premium de la marque américaine

Il ne reste plus beaucoup de temps avant le début du CES 2024, le premier grand événement technologique de l’année qui se tiendra à Las Vegas du 9 au 12 janvier, mais certains fabricants ont voulu devancer cet événement et ont décidé de lancer leurs nouveautés les plus importantes dès cette semaine.

Une de ces marques est le fabricant d’ordinateurs et de périphériques Dell qui vient d’annoncer l’UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor, le premier écran courbé au monde avec une taille de 40 pouces et une résolution 5K.

Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor, toutes les informations

Comme nous le confirme le site Engadget, la société américaine Dell vient de lancer sur le marché le UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor, un écran pour PC impressionnant doté d’un écran courbé IPS Black de 40 pouces avec une résolution 5K et un rapport de contraste de 2 000:1.

En plus de sa taille et de sa résolution, ce nouvel écran Dell se distingue par son confort visuel, étant le premier appareil de ce type à avoir obtenu la certification de confort oculaire 5 étoiles de TUV Rheinland.

Pour réduire la fatigue visuelle, les développeurs de cet écran ont doublé la fréquence de rafraîchissement à 120 hertz et ont incorporé un capteur de lumière ambiante qui se charge d’ajuster automatiquement la luminosité de l’écran et la température des couleurs pour correspondre aux conditions d’éclairage ambiant, ainsi qu’une lumière LED de fond plus avancée capable de réduire l’exposition à la lumière bleue de 50 % à moins de 35 %.

La connectivité n’est pas non plus en reste sur le nouvel écran haut de gamme de Dell, qui est équipé d’un port Ethernet compatible avec des vitesses allant jusqu’à 2,5 Gbps, d’un port Thunderbolt 4 avec une puissance de charge allant jusqu’à 140W et de plusieurs ports HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-A et USB-C, ces derniers étant situés à l’avant de l’écran.

Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor : disponibilité et prix

Le Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor sera mis en vente le 27 février 2024 aux États-Unis et au Canada, avec des prix respectifs de 2 400 dollars et 3 290 dollars canadiens.

Mais cet impressionnant écran ne sera pas seul, car Dell lancera également une version plus compacte avec un écran de 34 pouces et une résolution 2,5K de 2 560 x 1 440 pixels. Cette variante coûtera 1 020 dollars aux États-Unis et 1 400 dollars canadiens dans le pays nord-américain.