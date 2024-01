La Chine vise le moteur à hydrogène : voici son plan pour dominer cette technologie avant tout le monde

La Chine est catégorique : c’est un secteur stratégique

Le marché des véhicules à hydrogène est sur le point de devenir central

La Chine fait un grand bond en avant dans la mobilité, elle construit les ponts les plus longs du monde et ses réseaux ferroviaires sont devenus quelque chose de vraiment étonnant en très peu de temps. Ainsi, il n’est pas étonnant que les entreprises publiques et privées du géant asiatique commencent à se concentrer sérieusement sur l’automobile. Autrefois, les voitures chinoises étaient uniquement destinées à leur marché intérieur, mais au fil des années, elles sont devenues de véritables géants qui dominent déjà de nombreux aspects.

Le moment est venu de dominer le marché de l’hydrogène, à un moment où cette technologie n’émerge qu’à peine. Voyons quels sont leurs plans et pourquoi cette révolution pourrait se produire.

Des voitures à hydrogène qui vont tout révolutionner

La Chine a réussi à franchir une étape en créant des piles à combustible à base d’hydrogène de manière propre, efficace et pouvant fonctionner avec de nombreux avantages. Tout cela a été rendu possible grâce à l’étude de Jiao Kui, un professeur de l’Université de Tianjin qui fait partie d’équipes de développement des énergies vertes.

La pile à combustible qu’ils ont réussi à créer est très efficace et fonctionne de manière optimale pour le transfert de chaleur entre le gaz et l’eau, permettant ainsi de produire de l’électricité dans une petite cellule avec une grande densité. Cela est en grande partie dû à la réduction des pertes de transfert de masse grâce aux nouvelles technologies appliquées à la cellule à combustible.

Bien qu’elle ait une grande densité, l’un des principaux obstacles que cette technologie devra surmonter est celui d’augmenter la densité de puissance volumétrique, un aspect qui jusqu’à présent est le principal problème à résoudre pour que ces voitures puissent réellement être fonctionnelles une fois intégrées dans un véhicule.

Quoi qu’il en soit, le fait que la Chine prenne une longueur d’avance dans ce domaine indique clairement la voie à suivre pour le reste des pays qui mènent une profonde innovation dans le domaine automobile. En réalité, ce sont les marques chinoises qui ont été les premières à miser sur l’hydrogène, et non Toyota.

En résumé :

La Chine a récemment développé une pile à hydrogène très efficace.

très efficace. Grâce à la refonte de la membrane et de la cellule à combustible, il a été possible d’optimiser le transport de l’hydrogène et son fonctionnement.

De plus, cette pile est très fine, car elle est vraiment dense, ce qui pourrait changer la façon dont nous concevons l’espace dans la voiture.

La Chine est bien consciente qu’elle doit dominer ce secteur, mais il reste encore de nombreux problèmes à résoudre.

Ces nouvelles technologies suscitent l’attention de tous grâce à leur niveau de sophistication élevé.

Ainsi, bien que la Chine ait découvert une énorme réserve de pétrole, elle s’engage pleinement à effectuer une transition durable et logique vers d’autres technologies qui ont un impact moindre sur l’environnement. C’est ainsi que nous avons vu qu’elle travaille depuis plus de cinquante ans sur la Grande Muraille Verte et quelles sont ses aspirations dans de nombreux autres domaines qui visent à atténuer l’impact qu’elle a en tant que l’un des pays les plus industrialisés et le principal exportateur de la planète.