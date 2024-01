Transformer une toile d’araignée en musique est possible: cette équipe d’experts a réussi quelque chose d’incroyable.

Les exploits de ces experts pourraient sembler purement magiques

Les toiles d’araignée attirent l’attention par leurs structures

Beaucoup de personnes sont de véritables amoureuses des araignées. Pour d’autres, en revanche, elles inspirent beaucoup de respect. Heureusement, dans notre pays, les araignées ne sont pas comme dans nos antipodes, où leur taille gigantesque doit terrifier les arachnophobes. Quoi qu’il en soit, que cela soit pour le pire ou pour le meilleur, les araignées suscitent une grande passion qui nous permet de les identifier simplement avec la caméra de notre téléphone portable. Ainsi, nos connaissances à leur sujet sont assez avancées et nous ont permis d’accomplir une étape fondamentale en ce qui concerne l’utilisation de leurs toiles : il est maintenant possible de créer de la musique avec elles.

Une étape assez intéressante

La revue du MIT a publié un article intéressant sur la façon dont une toile d’araignée peut être transformée en musique et en science à la fois. Le fait que les araignées communiquent avec le monde à travers les vibrations qu’elles captent et recueillent avec leur corps fait que leurs créations suivent un système très similaire.

C’est pourquoi il existe plusieurs projets visant à mieux comprendre les toiles d’araignée. Mais ce n’est pas tout, car ils ont également réussi à créer de la musique inspirée par cette architecture si particulière qu’elles créent avec leur toile. Ainsi, une équipe d’ingénieurs a analysé les toiles d’araignée d’une Cyrtophora citricola et a décomposé leurs fils fins afin de comprendre la forme qu’ils occupent dans l’espace et la manière dont ils réagissent à l’environnement.

Enfin, ils ont scanné chacun des brins dans leur forme et les ont traités pour en faire de la musique. Autrement dit, ils ont sonifié l’expérience et ont même développé un jeu vidéo en réalité virtuelle à ce sujet.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, c’est un processus extrêmement intéressant et le résultat ne pourrait pas être plus surprenant. Certes, à un certain point, le son qu’il produit peut être inquiétant, mais il est vrai qu’il rappelle vaguement les mouvements des araignées étonnantes et leurs énormes instincts de prédation. La vidéo publiée par Markus J. Buehler ne laisse aucun doute :

En résumé, voici les principales informations recueillies par l’équipe de recherche :

Aujourd’hui, on peut créer de la musique à partir de presque tout, il suffit d’avoir les moyens.

Un groupe de chercheurs s’est donné pour objectif de créer un instrument interactif appelé Spider’s Canvas.

Au-delà de simple divertissement, cela permet de comprendre le fonctionnement des toiles d’araignée, car chacune est véritablement unique .

. Chaque fibre produit une vibration totalement différente de la précédente.

Le fait qu’il soit possible de créer de la musique à partir d’une toile d’araignée est vraiment intéressant. La technique de sonification d’une toile semble vraiment complexe, mais le résultat est absolument surprenant et cela nous fait vraiment nous demander à quoi ressembleraient d’autres tissus ayant des élasticités similaires. Dans ce cas, il est vrai que le résultat oscille entre une chanson LoFi et une bande-son pour un creepy-pasta.