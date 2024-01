Si vous faites trop de choses à la fois, j’ai une mauvaise nouvelle : vous pourriez être en train de griller votre cerveau

Plus nous vieillissons, plus il est judicieux de se concentrer sur une seule chose

Le multitâche pourrait être nocif pour votre santé

Le cerveau humain n’est pas comme celui d’une IA. Au contraire, notre cerveau fonctionne d’une manière vraiment différente. En ce sens, le multitâche peut parfois nous jouer des tours, car il peut fatiguer considérablement notre cerveau. Cela explique en partie notre dépendance au smartphone, mais il est également intéressant de noter que, bien que ce soit un phénomène utile que nous utilisons tous, il est parfois préférable de ralentir et de se concentrer sur une chose à la fois. Voici l’explication de ce fait.

Le multitâche nécessaire mais complexe

Comme l’explique Peter Wilson dans The Conversation, le multitâche est une caractéristique très humaine. Cela nous permet de faire plusieurs choses en même temps, bien que toutes avec une efficacité bien moindre. Cependant, cela comporte de nombreux risques, car cela nous empêche de réagir rapidement aux événements critiques, il est donc recommandé d’être pleinement attentif à certaines tâches telles que la conduite.

Lorsque nous sommes petits, notre capacité à faire plusieurs choses en même temps est assez mauvaise, mais elle s’améliore à mesure que nous grandissons grâce à la maturation du cerveau. Cependant, lorsque le processus de vieillissement commence dans notre corps, ce phénomène s’aggrave jusqu’à ce que nous ayons à nouveau du mal à maîtriser cette compétence. Cependant, ces compétences peuvent être améliorées par la pratique.

Mieux vaut se concentrer sur une seule chose pour éviter de se surmener

Ainsi, nous constatons que le coût énergétique de faire plusieurs choses en même temps peut être trop épuisant pour notre cerveau. Dans certains aspects de notre vie, le multitâche peut nous faire gagner du temps et de l’énergie, du moins c’est ce qu’il nous semble. La réalité est que, souvent sans que nous nous en rendions compte, cela augmente notre niveau de stress, surtout lorsque nous n’avons pas suffisamment de temps pour notre quotidien. Si cela persiste pendant longtemps, nous pouvons rencontrer un véritable problème, car notre cerveau commencera à s’épuiser et nous nous sentirons vraiment vides.

Ainsi, demander trop à notre cerveau peut conduire à l’épuisement. Il est donc très important que certaines choses restent en suspens aussi longtemps que nécessaire plutôt que de les incorporer dans notre routine de multitâche.

Pour réduire ces niveaux de stress et d’anxiété, il est généralement recommandé de faire des promenades ou de sortir tranquillement. Cela nous permettra d’avoir l’esprit plus clair et de favoriser notre pensée créative, quelque chose que nous perdons habituellement si nous sommes trop longtemps concentrés sur une série de problèmes.

Pour résumer :