Actuellement il y a une application pour les concours de la fonction publique : elle s’appelle inPA et fonctionne très bien

Le 2 janvier, le Département de la Fonction publique a présenté une nouvelle application pour accéder aux concours de l’administration publique. L’application est disponible sur Android et iPhone. Nous l’avons essayée : elle fonctionne assez bien.

L’application s’appelle inPA. Elle est disponible à la fois pour Android et pour iPhone. Elle est gratuite et une fois téléchargée, il suffit de faire quelques glissements pour comprendre comment elle fonctionne. Le 2 janvier, le Département de la Fonction publique a publié une application pour consulter, lire et participer aux offres proposées par l’administration publique. L’application est fluide. Une fois sur la page d’accueil, on voit toute la liste des offres disponibles. Cette page n’est pas très utile car les offres sont classées par date de publication, elles ne sont donc pas divisées par compétences, profils recherchés, ni même par lieu. On commence avec l’Université de Florence, on continue avec la commune de Cuveglio et on poursuit jusqu’à la Banque d’Italie.

Certes, quelque chose ne va pas. Pendant que nous parcourons, nous trouvons plusieurs annonces de la commune de Castelraimondo, dans la province de Macerata. Ce ne sont pas des concours ouverts mais seulement des listes rendues publiques pour des concours déjà passés. Ce n’est pas très pratique comme annonce, mais cela peut être amélioré.

Comment trouver un concours sur l’application

Pour naviguer dans l’application et trouver un concours adéquat, il suffit de faire… Il y a différentes options, on peut rechercher les offres d’emploi par province, par catégorie, par type de travail requis. On peut utiliser différents filtres, même superposés. Il y a également une section News où toutes les actualités sur les concours sont publiées. On y trouve les concours publics les plus importants. Bien que l’application vienne d’être lancée, les actualités sont les mêmes que celles présentées dans la rubrique « À la une » du portail de bureau de inPA.

À l’intérieur des annonces, il y a tous les liens pour soumettre une demande. Chaque annonce dispose également d’une série de liens permettant d’accéder au site de l’organisme du concours et aux formulaires où l’on peut envoyer une demande pour participer au concours ou trouver de nouvelles informations. Il est également possible d’accéder à l’application via Spid e Cie, afin de suivre également les démarches déjà effectuées sur le Portail du Recrutement.