L’IA rendra beaucoup plus facile de trouver un emploi dans la technologie sans étudier l’informatique, selon un responsable d’IBM

Intelligence artificielle permettra aux personnes créatives sans connaissances informatiques approfondies de développer leurs idées

L’IA améliorera-t-elle la vie des travailleurs ?

L’impact de l’intelligence artificielle sur le travail est une énigme. De nombreux travailleurs ont peur de l’arrivée de cette technologie et de la façon dont elle les affectera. Cependant, le chef de l’IA chez IMB pense que l’IA rendra possible de travailler dans le secteur technologique pour des personnes sans de solides connaissances techniques.

Plus de poids pour la créativité

Lors d’une récente interview avec le magazine américain Fortune, le chef de l’IA chez IMB, Matthew Candy, a déclaré que l’IA faciliterait la recherche d’emploi dans le secteur technologique pour des personnes compétentes mais sans connaissances techniques. Cela sera possible car l’IA effectuera les tâches les plus techniques et lourdes, ce qui permettra aux travailleurs créatifs mais sans connaissances approfondies en programmation de concrétiser leurs idées.

« La vitesse à laquelle les personnes pourront avoir une idée, la tester et faire quelque chose accélérera considérablement », a déclaré Candy dans cette interview. « Tu n’auras pas besoin d’avoir une licence en informatique pour cela », a-t-il ajouté. De plus, l’arrivée de l’IA augmentera la valeur des compétences créatives et de la création d’idées. « La remise en question, les compétences créatives et l’innovation seront extrêmement importantes car je pense que l’IA libérera plus de capacités pour les processus de réflexion créative », a-t-il précisé.

Pour Candy, cela ne se produira pas seulement dans le secteur technologique, mais aussi dans d’autres domaines. « Vous pourrez devenir designer. Vous n’aurez pas besoin d’être un graphiste et d’avoir une licence en créativité artistique pour faire ces choses-là » a-t-il indiqué à Fortune.

Ces paroles encourageantes de conciliation entre l’IA et les travailleurs entrent en contradiction avec les plans de licenciements dus à l’IA par IBM. Son directeur, Arvind Krishna, a déclaré dans une interview pour Bloomberg en mai 2023 que « 30% des emplois seraient remplacés par l’intelligence artificielle au cours des 5 prochaines années ».

D’autre part, les premières études sur l’impact de l’IA sur le travail ne sont pas positives. Bien qu’il soit encore tôt pour évaluer comment cette technologie affectera à long terme et surtout lorsqu’elle sera plus développée, nous savons déjà que ChatGPT a supprimé le travail de nombreux travailleurs indépendants. De plus, voici les 8 emplois les plus exposés face au développement de l’intelligence artificielle.