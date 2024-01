Easter egg caché dans le Tesla Cybertruck rappelant l’incident amusant de sa présentation

Le nouveau véhicule de Tesla se moque de l’incident célèbre de sa présentation, lorsque son vitrage incassable s’est cassé

Voici à quoi ressemble le Tesla Cybertruck

Les produits de Tesla ont souvent des « easter eggs ». Certains d’entre eux rappellent des moments épiques, comme celui du nouveau véhicule de la société : le Cybertruck. Ses premiers propriétaires ont découvert qu’il cache une blague sur sa présentation tragique, où son vitrage incassable s’est brisé, laissant l’un des moments les plus emblématiques de la société d’Elon Musk.

L’incident Cybertruck OMFG

Le Tesla Cybertruck est le nouveau véhicule de Tesla, qui a déjà une version pour enfants. Il a récemment été livré à ses premiers propriétaires, mais il a été présenté 5 ans plus tôt, en 2019. Cette présentation est devenue célèbre comme l’une des plus accidentées de l’histoire.

Musk présentait le véhicule. Une partie de la présentation consistait à mettre en évidence la résistance du vitrage de ses fenêtres, donc des boules métalliques, de la taille approximative d’une boule de pétanque, ont été lancées sur un exemplaire de la fenêtre. Celle-ci avait été séparée du véhicule et était maintenue horizontalement tout en résistant aux impacts des balles à plusieurs mètres de hauteur. Aucune égratignure n’a été constatée.

Ensuite, le magnat sud-africain a suggéré au directeur du design et directeur créatif de Tesla, Franz von Holzhausen, de lancer la boule sur la fenêtre du véhicule situé sur la scène. Cette fois-ci, la sphère n’était pas jetée sur un exemplaire de vitrage, mais directement sur une fenêtre.

Pour la surprise des spectateurs, la boule a brisé la vitre avant, comme nous pouvons le voir à la minute 12 dans la vidéo intégrée ci-dessous. Face à cela, Musk a exclamé « oh my fu–ing God » (oh mon Dieu). Puis von Holzhausen a suggéré d’essayer avec la vitre arrière, et la même chose s’est produite. Après le deuxième test, Musk a commenté que la boule n’avait au moins pas traversé la fenêtre : « it didn’t go trough » (elle ne l’a pas traversée). Nous devons préciser que la boule a brisé les vitres mais ne les a pas traversées, elle a rebondi.

Nous appelons « easter eggs » les fonctionnalités cachées volontairement mises en place par les créateurs dans les véhicules, les jeux vidéo ou tout autre type de produit. Leur seul but est de divertir les propriétaires ou les consommateurs. C’est le cas de l’easter egg dont nous parlons, qui rappelle l’incident.

Sur l’écran avant du Cybertruck, à l’intérieur, une vue du véhicule est affichée. Si nous tapotons plusieurs fois sur le vitrage avant de la vue, le vitrage se brisera et le « oh my fu–ing god » d’Elon Musk retentira, phrase qui donne son nom à l’easter egg : OMFG. Si ensuite nous appuyons plusieurs fois sur l’arrière, cela se brisera également, et le « it didn’t go through » sera entendu. Ainsi, Tesla se moque d’un de ses moments les plus singuliers.