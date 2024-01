La Disney perd les droits sur Mickey, maintenant tu pourras le voir dans cette version horrifiante

Mickey Mouse a été farouchement protégé pendant des décennies, et en réalité, le droit d’auteur aurait initialement expiré en 1984, à partir du 1er janvier, tout le monde pourra retravailler les images extraites du court métrage Steamboat Willie.

Ils n’ont pas perdu de temps. C’est bien sûr de Mickey Mouse dont nous parlons. Après près d’un siècle, l’icône de Disney est à présent accessible à tous. Le 1er janvier 2024, les droits sur la version originale en noir et blanc ont expiré. En d’autres termes, n’importe qui peut désormais réinventer et utiliser l’image de Mickey Mouse comme bon lui semble, et cela se produit déjà. En effet, la bande-annonce de Mickey’s Mouse Trap a été publiée, un film d’horreur qui transforme Mickey en tueur sanguinaire attaquant un groupe de jeunes dans une salle de jeux. Toujours dans le domaine du gore, le studio Nightmare Forge Games est en train de développer un jeu vidéo reprenant l’image de Mickey Mouse, et les premières places sur OpenSea, la marketplace la plus utilisée pour la création et la vente de NFT, sont déjà occupées par des images de Mickey Mouse.

Steamboat Willie, le court métrage de 1928 avec les premières versions non parlantes de Mickey et Minnie Mouse, est tombé dans le domaine public. Les droits d’auteur subsistent pour les versions modernes de Mickey Mouse. Dans une déclaration à CNN, un porte-parole de Disney a souligné que la société continuerait à protéger ses droits sur les derniers dessins de son personnage emblématique. En réalité, Mickey Mouse a été farouchement protégé par Disney pendant des décennies, et en réalité, le droit d’auteur aurait initialement expiré en 1984, puis a été prolongé jusqu’en 2023.

Le film d’horreur avec Mickey

Le film n’a pas encore trouvé de distributeur, mais le Hollywood Reporter a rapporté que les producteurs visent une sortie en mars. « Les personnes ne doivent pas le prendre trop au sérieux, nous avons réalisé un film incroyablement amusant », a déclaré Simon Phillips, qui a écrit et produit le film et joue également l’homme portant le masque de Mickey. « Nous voulions renverser son image », a-t-il expliqué à la BBC.

Ce n’est pas la première fois. L’effet de contraste a également été utilisé avec Winnie l’ourson, l’ourson est devenu le protagoniste d’un film d’horreur intitulé « Winnie-the-Pooh: Blood and Honey » après l’expiration des droits d’auteur du personnage en janvier 2022.

Le jeu vidéo gore

Le studio Nightmare Forge Games a déclaré qu’il développait un jeu d’horreur intitulé « Infestation 88« , inspiré de Mickey Mouse. « En 1988, ce qui était supposé être une épidémie de parasites s’est transformé en quelque chose de beaucoup plus sinistre. Infestation 88 est un jeu d’horreur de survie coopératif en épisodes pour 1 à 4 joueurs dans lequel vous et vos amis êtes des exterminateurs chargés de guérir ces infestations mystérieuses », lit-on dans la synopsis du jeu publiée sur le service de distribution de jeux vidéo Steam.

Les développeurs ont également publié une bande-annonce. Dans la vidéo, d’une durée d’une minute, on voit les personnages pourchasser un Mickey au visage grotesque, portant les mêmes vêtements que dans « Steamboat Willie », mais couvert de sang.

Les NFT de Mickey

Après l’expiration des droits d’auteur, trois collections de NFT de Mickey Mouse ont également été publiées et ont atteint les premières positions de la section « Tendance » sur OpenSea. La collection intitulée « Steamboat Willie Public Domain 2024 » est en tête, suivie de la série « Steamboat Willie » et juste après vient « Steamboat Willie’s Riverboat ». Le prix minimum de la collection, initialement évalué à 968 dollars, a dépassé les 2000 dollars et l’intérêt a été significatif au cours des premières 24 heures.