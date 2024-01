Ressusciter ne serait pas impossible : voici le plan de la Biologie de la résurrection

Ces théories pourraient ouvrir des domaines de recherche importants

Les cimetières pourraient devenir une chose du passé

Le désir de vivre éternellement a obsédé les êtres humains depuis toujours. Cependant, il n’a jamais été possible de le réaliser avec succès en raison des problèmes liés à toutes ces questions. Maintenant, une branche de la science appelée biologie de la résurrection a émergé, dont le principal objectif est d’en apprendre davantage sur ces questions et de tenter de comprendre pourquoi certaines espèces peuvent être ressuscitées 45 000 ans après leur apparente mort, tandis que nous n’avons pas encore réussi à le faire.

C’est pourquoi nous allons voir en quoi consiste cette branche de connaissance et si elle aura des applications solides à l’avenir.

La biologie de la résurrection

Récemment, un article publié dans la revue Viruses aborde la possibilité de faire revivre des virus vieux de plusieurs milliers d’années. Ainsi, avec trois autres recherches, une branche du savoir vraiment intéressante est apparue, connue sous le nom de biologie de la résurrection, comme l’a récemment signalé la CNN.

Des virus datant de 25 000 à 48 500 ans ont récemment pu être ressuscités, ce qui établit un précédent vraiment intéressant où l’on commence à en savoir beaucoup plus sur la manière de vaincre la mort, ou du moins comment la suspendre. Cela n’est pas vraiment étonnant puisque nous avons déjà parlé de « suspension de la vie », et il est vrai que ces virus ne sont pas morts, mais ont simplement désactivé toutes leurs fonctions vitales.

Une autre de ces recherches regarde également vers le passé pour trouver des solutions pour l’avenir. Ainsi, ils cherchent un moyen de lutter contre les superbactéries résistantes, ce qui commence à être préoccupant car les êtres unicellulaires sont en train de remporter la bataille contre les médicaments que nous avons actuellement. Ainsi, on pense qu’en fouillant dans les fossiles, nous pourrions trouver des composés qui permettraient de créer des antibiotiques. Actuellement, le chemin le plus intéressant semble être l’analyse de la mégafaune de l’âge de glace.

Enfin, une autre de ces recherches trace la voie pour ressusciter des espèces éteintes depuis des années. Cela pourrait nous permettre de récupérer des espèces qui ont été perdues à cause des êtres humains, mais aussi de mieux connaître la faune qui a vécu il y a des milliers d’années et qui a disparu au fil du temps. Depuis environ huit ans, il existe des plans pour ramener à la vie le mammouth laineux, mais ce n’est pas le seul, car on souhaite également faire revivre le dodo, une espèce d’oiseau qui s’est éteinte au XIXe siècle.

Ainsi, la biologie de la résurrection gagne de plus en plus d’adeptes et des avancées majeures dans cette direction commencent à être faites.