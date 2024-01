Les images de l’accident de Tokyo analysées par un pilote : « Cela s’est produit à une phase très délicate ».

Il n’est pas encore clair ce qui s’est passé, la vidéo montre que l’avion de ligne lors de l’atterrissage est entré en collision avec l’aéronef des garde-côtes qui traversait probablement la piste.

Interview avec Danilo Recine

Commandant Airbus et vice-président de l’ANPAC

Le 2 janvier, un avion de la Japan Airlines a pris feu sur la piste de l’aéroport de Haneda à Tokyo. Selon les premiers communiqués, une collision s’est produite lors de la phase d’atterrissage avec un avion des garde-côtes sur la piste. L’accident a causé la mort de 5 personnes à bord de l’aéronef stationné au sol, le capitaine a réussi à s’échapper. Toutes les 379 personnes à bord du vol 516 de la Japan Airlines ont été sauvées, malgré l’impact lors de l’atterrissage. Ces informations sont confirmées, la dynamique de l’accident n’est pas claire. Il y a seulement une vidéo montrant l’avion en feu se brisant en deux sur la piste. Pour mieux comprendre, nous avons parlé avec Danilo Recine, commandant Airbus et vice-président de l’ANPAC, Association nationale professionnelle de l’aviation civile.

Que savons-nous sur l’accident?

Peu de choses, il y a des informations fragmentaires et à confirmer. La vidéo de la collision est l’élément le plus explicatif.

Commençons par là. Eh bien, dans la vidéo, on voit qu’il y a eu une collision entre l’avion de ligne qui venait d’atterrir, qui avait déjà commencé à décélérer, et l’aéronef des garde-côtes. Manifestement, cet avion ne devait pas être à cet endroit et était en phase de roulage.

Que indique « phase de roulage »?

La phase de roulage consiste en le déplacement d’un aéronef sur l’aire de manœuvre d’un aéroport effectuée au sol lors des manœuvres de décollage et d’atterrissage. En d’autres termes, l’avion se déplace avec ses roues sur les voies de circulation, appelées taxiway dans le jargon. Ce sont des phases très délicates et c’est pourquoi il existe également des radars au sol qui surveillent les mouvements.

Revenons à l’accident, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné?

Ce qui s’est passé sera découvert après les enquêtes, mais nous pouvons émettre des hypothèses. Il se peut que l’aéronef des garde-côtes ait commis une erreur ou ait mal compris une autorisation de la tour de contrôle pour traverser la piste. D’après ce qui apparaît dans la vidéo, l’avion de ligne avait déjà touché le sol, il était donc très difficile d’éviter un obstacle. La collision laisse penser que l’aéronef des garde-côtes est entré sur la piste sans autorisation ou par erreur. Cependant, les communications et les mouvements au sol sont enregistrés, ce qui permettra de comprendre ce qui s’est réellement passé.

<...> (le reste du texte est omis pour des raisons de longueur)