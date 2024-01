La découverte choquante et désagréable sur le T-Rex : ses victimes sont encore dans son estomac

Cette bête est morte et s’est fossilisée avec de la nourriture à l’intérieur

< figure > Le T-Rex est considéré comme l’un des grands prédateurs de son époque

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les dinosaures nous suscitent tant de curiosité en tant qu’êtres humains. Tout d’abord, pendant notre enfance, nous sommes bombardés par l’industrie du jouet et du divertissement avec ces animaux magnanimes qui ont dominé la planète Terre jusqu’à leur extinction tragique. De plus, la paléontologie nous offre toujours une série d’histoires très amusantes et intéressantes sur la manière dont étaient ces animaux. Ainsi, il n’est pas surprenant qu’il existe des jeux pour les voir en 3D avec la réalité augmentée et que nous découvrions parfois de nouvelles choses, comme le fait que notre cycle de vie est court à cause de ces animaux.

Maintenant, quelque chose de vraiment curieux a été trouvé à l’intérieur d’un Tyrannosaurus Rex, probablement l’animal qui suscite le plus de curiosité en raison de sa taille énorme et d’avoir été considéré pendant de nombreuses années – faussement – comme un superprédateur qui dominait sans aucun doute la chaîne évolutive. Voyons ce qu’ils ont trouvé dans l’estomac de ce T-Rex.

Une surprise désagréable mais importante

Un article publié dans le prestigieux magazine Science ouvre une voie très intéressante pour comprendre le régime alimentaire des Tyrannosaurus rex. Un dinosaure fossilisé il y a 75 millions d’années a eu son dernier repas avant de mourir, ce qui nous permet de reconstruire son régime alimentaire et de découvrir quelles étaient les formes d’alimentation de ce type d’animaux.

Il s’agit spécifiquement d’un Gorgosaurus libratus, une espèce plus petite que le Tyrannosaure et qui a conservé quelque chose de très révélateur à l’intérieur de son estomac: un oiseau faisait partie de son régime alimentaire peu avant de passer à une vie meilleure.

On a toujours pensé que ce genre d’espèces consommait de grands herbivores, mais la réalité est que leur régime alimentaire a évolué au fur et à mesure que les défis auxquels elles devaient s’adapter dans leur environnement évoluaient. À mesure que les populations croissaient ou diminuaient, ces espèces ont dû faire face, avec leur taille énorme, à de nouveaux besoins alimentaires.

Les victimes étaient précisément des juvéniles. Ils avaient moins d’un an et étaient deux animaux d’une espèce connue sous le nom de Citipes. Comme ce tyrannosaure était petit, on pense que les plus jeunes optaient également pour des proies de plus petite taille, tandis que ceux qui avaient des tailles plus gigantesques s’aventuraient avec les gigantesques herbivores qui peuplaient notre planète.

En résumé, les points suivants sont mis en évidence:

Un dinosaure trouvé entre deux rochers avait deux juvéniles d’une espèce d’oiseau reptilien dans son estomac.

Il s’agissait spécifiquement d’un Gorgosaurus libratus, pas aussi grand que les célèbres rex.

De plus, il était encore assez jeune.

Cela explique que sa jeunesse l’ait amené à opter pour des proies de plus petite taille.

Il s’agit d’une découverte qui a permis d’en savoir plus sur le régime alimentaire de ces animaux.

Cette découverte ne laisse aucun doute: la nature n’est pas immuable. Pendant de nombreuses années, l’idée s’est répandue de telle manière qu’il semblait que les choses ne pouvaient être que d’une seule façon. Cependant, les êtres vivants essaient de s’adapter de manière ingénieuse pour survivre. Quelque chose que les êtres humains ont constamment fait et qui leur a permis de se hisser au sommet de la chaîne alimentaire. Il en va de même pour les autres espèces.