Une IA reconstruit l’histoire de ta vie pour savoir ce qui te tuera et pourrait avoir un grand succès

Les IA pourraient détenir la clé pour guérir de multiples maladies et détecter des cas précoces d’autres maladies.

Le passé contient beaucoup d’informations sur notre état de santé

Récemment, les nouvelles concernant les IA sont souvent très négatives. Beaucoup parlent de la fin de l’humanité et de l’avènement de l’Intelligence Artificielle Générale, mais il est également vrai qu’il y en a beaucoup qui sont extrêmement utiles. Maintenant, dans le domaine des sciences de la santé, d’énormes progrès sont réalisés pour en apprendre davantage sur l’être humain, grâce aux IA. En réalité, elles commencent à savoir quand vous allez mourir. Ainsi, de plus en plus d’outils de ce type émergent pour analyser notre corps et le futur de notre santé.

Une équipe a développé une nouvelle IA qui analyse l’histoire de nos vies dans un but très clair : savoir quels sont les éléments qui vont nous tuer. Nous allons essayer d’expliquer comment cela fonctionne et pourquoi cela est si important pour notre avenir dans la lutte constante contre les maladies et le vieillissement.

La santé au cœur de tout

Comme nous l’avons souligné précédemment, de plus en plus d’IA ont la capacité de prévenir les affections futures en évaluant notre historique médical. Cela pose des précédents très importants qui pourraient sauver des vies à l’avenir, et cela a déjà été testé avec succès.

Ainsi, les IA qui cherchent à évaluer notre passé médical ont un objectif clair : apprendre de notre corps à travers leurs systèmes de connaissance, puis extrapoler cela à l’état de santé actuel pour élaborer des prédictions futures dans le but de prévenir tout problème.

En résumé :

L’IA reconstitue votre historique médical pour essayer de découvrir et de prévenir les risques futurs pour la santé.

Ces risques de santé associés peuvent découler de votre historique, c’est pourquoi il est si important de prendre en compte tout ce parcours.

Certaines maladies ou affections contractées pendant l’enfance peuvent jouer un rôle clé à l’avenir si nous souffrons d’une autre maladie.

C’est pourquoi il est important d’en tenir compte et de trouver une solution avant qu’il ne soit peut-être trop tard.

Il existe de plus en plus de modèles comme celui-ci, qui sont très intéressants car ils permettent de trouver une solution avant que le véritable problème ne survienne.

Nous avons déjà vu l’autre jour que l’IA peut savoir quand vous allez mourir. Dans ce cas, c’est exactement pareil, car il ne s’agit pas réellement d’une seule technologie spécifique, mais de plus en plus de technologies de ce type nous permettent de mieux savoir comment prévenir les problèmes de santé que nous allons rencontrer à l’avenir.

Comme nous l’avons vu dans le cas de Life2Vec, il est capable de prédire l’avenir d’une personne sur une période de quatre ans avec un taux de réussite de 78%, ce qui est un précédent très intéressant. Cependant, d’autres IA peuvent suivre une voie similaire mais différente.