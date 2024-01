Un expert lance une campagne de recherche cruciale : il veut savoir si nous vivons dans une simulation

Vivre dans une simulation est quelque chose que la science-fiction a déjà exploré.

Un scientifique veut explorer la possibilité que cela soit réel

Dans Matrix, les machines nous dominaient jusqu’à nous maintenir soumis et nous transformer en une importante source d’énergie. Dans Men In Black, les humains vivaient dans un univers qui était réellement une bille sur laquelle misaient d’autres espèces extraterrestres, tandis qu’en même temps, une autre galaxie se trouvait dans le collier d’un chat. C’est quelque chose que la science-fiction a toujours imaginé, mais maintenant un scientifique pourrait avoir des indices que nous vivons dans une simulation et dans tous les cas voudrait résoudre si le monde qui nous entoure est réel ou s’il fera toujours partie des meilleurs films de science-fiction.

Voyons quelles questions il souhaite aborder et quels sont les points clés qui différencient cette recherche de toute autre recherche qui pourrait perdre en rigueur.

L’idée de la simulation mise à nu

Dans un article pour le magazine scientifique de diffusion The Conversation, le physicien Melvin Vopson de l’Université de Portsmouth explique pourquoi il est logique que beaucoup de gens croient que nous vivons dans une simulation ou qu’au moins certaines espèces beaucoup plus avancées que les nôtres ont été capables de concevoir un monde comme le nôtre. Ainsi, alors que certains soutiennent que nous vivons dans un univers de multivers infinis, d’autres soutiennent que nous pourrions vivre précisément dans une simulation informatique créée par une espèce très avancée, sans que cela signifie que notre existence soit un mensonge.

La physique de l’information soutient cette théorie et croit que l’espace-temps et la matière sont des phénomènes qui ne sont pas fondamentaux, contrairement à ce que pensent d’autres branches. La réalité physique se réduit à des fragments d’information qui construisent notre expérience. De nombreux scientifiques, émanant d’institutions éminentes, tels que Seth Lloyd du MIT ou Nick Bostrom d’Oxford, pensent que ces théories pourraient avoir du sens, ce qui a été baptisé Hypothèse de la simulation.

Il existe un certain nombre de preuves qui pourraient démontrer que nous vivons dans une simulation. Dans le monde numérique, il y a un point où l’information ne peut plus être décomposée, c’est-à-dire les bits. Ainsi, dans son article, Vopson souligne que dans notre simulation, ce sont les particules qui le font. Tout comme la vitesse maximale qui pourrait être la limite maximale de débit d’informations pouvant être fournies. Dans notre cas, c’est la lumière.

Quoi qu’il en soit, il est difficile de savoir et de vérifier si cela est vrai. Cependant, il est clair que ce n’est pas aussi simple que cela puisse paraître et qu’il a été lancé une série de campagnes pour cela qui n’ont pas encore apporté beaucoup d’informations sur ces prédictions.