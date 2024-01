La faute de notre vieillissement rapide pourrait résider chez les dinosaures: voici la raison

La vie précaire des premiers mammifères pourrait avoir la clé.

Le motif, cela a certainement beaucoup de sens

Dans le monde animal, il existe des êtres vivants avec des capacités d’adaptation étonnantes. Des animaux qui peuvent vivre 35 000 ans en état de stase à d’autres dont les modèles de survie consistent à briller et donner l’impression d’être éteints. Ainsi, dans ce cadre, les premiers mammifères ont émergé il y a des millions d’années. Avec un impact totalement ignoré et éclipsé par celui des grands dinosaures et autres animaux qui dominaient beaucoup plus leur environnement.

Dans ce monde, les premiers mammifères ont dû s’adapter pour survivre de manière très originale, et il est maintenant possible que cela soit la cause de notre court cycle de vie.

Le motif de notre vieillesse

Avant que la classe des mammifères ne devienne dominante sur la planète Terre, il est vrai que nous savons très bien qu’il y a eu d’autres époques où les dinosaures étaient ceux qui ont pris le relais en tant que dominants dans l’environnement terrestre, plus précisément au Mésozoïque. Ces êtres à sang froid avaient des caractéristiques qui leur avaient permis de s’adapter de manière superbe à leur environnement. Cependant, leur extinction, probablement causée par l’impact d’une météorite à la surface de la planète, a permis par la suite aux mammifères de se développer de manière beaucoup plus prolifique en l’absence de prédateurs de premier ordre qui limitaient leur croissance.

Ainsi, nous constatons quelque chose de paradigmatique. Les mammifères pendant les périodes géologiques où vivaient les dinosaures se sont adaptés pour vivre peu de temps. Vivre peu de temps et avoir beaucoup de descendants était la clé de la survie en tant qu’espèce, car leurs cycles de vie permettaient de laisser une forte descendance.

Un autre point qui servait parfaitement à la survie des espèces de mammifères était d’être assez insaisissables. Ainsi, ce type de vertébrés était capable de fuir au moindre problème, ce qui est clairement encore marqué chez de nombreuses espèces de mammifères dont la principale motivation face au danger est précisément la fuite.

Ainsi, nous en arrivons à aujourd’hui, moment où la revue BioEssays a publié un article de Joao Pedro de Magalhaes dans lequel il suggère que les êtres humains ont un cycle de vie si court précisément en raison de l’héritage génétique de ces premiers mammifères qui ont dû survivre dans des environnements si hostiles à leur développement. Bien qu’il soit vrai qu’aujourd’hui de nombreuses personnes atteignent cent ans, cela est dû aux progrès puissants des sciences de la santé, et non à notre biologie, dont le cycle commence à se tarir naturellement à un âge très jeune.

En résumé :

Les mammifères ont dominé les techniques de survie basées sur une courte durée de vie, la fuite des dangers et une descendance nombreuse .

. Cela est dû au fait que les dinosaures et autres prédateurs contrôlaient leur environnement de manière très puissante.

Ainsi, les humains actuels ont des cycles de vie courts en grande partie à cause de cette situation.

Actuellement, de nombreux experts et entreprises tentent de lutter contre le vieillissement. Le cas le plus palpable est celui de Sam Altman qui souhaite que nous cessions de mourir, ce qui semble clairement complexe mais qu’il pense pouvoir réaliser avec sa dernière startup.