Pourquoi vous ne devriez pas vous connecter à un site Web avec votre compte Google ou Facebook

Se connecter à un site web avec ton compte Google ou Facebook n’est pas une bonne idée. Découvre pourquoi

Le plus habituel est que, lorsque nous nous inscrivons sur un site web, nous utilisions la soi-disant connexion unique ou SSO qui sont ces boutons Google, Facebook ou Apple qui apparaissent sur l’écran principal du site web et qui nous permettent de créer un compte en utilisant les données enregistrées sur l’une de ces trois plates-formes.

Mais c’est quelque chose que tu devrais arrêter de faire et, c’est pourquoi, ensuite, nous allons t’expliquer pourquoi tu ne devrais pas te connecter à un site web avec ton compte Google, Facebook ou Apple.

Si tu valorises ta sécurité et ta vie privée, la meilleure chose que tu peux faire est d’arrêter de te connecter avec tes comptes Google ou Facebook sur des sites web

Évidemment, la raison principale pour laquelle tu t’inscris généralement sur un site web avec ton compte Google ou Facebook est la commodité de pouvoir t’inscrire sur ce site web sans avoir besoin de remplir un formulaire avec des données telles que ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone ou ton adresse e-mail, entre autres.

Mais, bien que dans ce type d’inscription, le mot de passe du service que tu utilises pour t’inscrire ne soit jamais partagé avec le site web en question, car l’identité est vérifiée par le biais d’un jeton d’authentification, il est vrai que cela représente réellement un risque pour la sécurité et la vie privée de tes données personnelles pour plusieurs raisons.

La première et la plus importante est que si les cybercriminels décryptent tes identifiants Facebook ou Google, non seulement ils auront accès à ces comptes, mais aussi à tous les autres sites web sur lesquels tu t’es connecté avec les mêmes identifiants.

De plus, cette pratique représente un risque pour ta vie privée, car lorsque tu te connectes avec l’un de ces comptes sur un site web, tu permets le transfert de tes informations personnelles vers ce site web et il est possible que plus d’informations soient partagées que tu ne le pensais. Cela se produit toujours si le site web que tu visites est sécurisé et n’a pas été remplacé par une copie infectée par un logiciel malveillant qui cherche à voler toutes tes données privées.

Par conséquent, depuis Netcost-security.fr, nous te recommandons que si tu vas continuer à utiliser cette méthode de connexion, tu protèges tes comptes Google et Facebook avec un système d’authentification à double facteur, bien que le mieux serait d’utiliser un bon gestionnaire de mots de passe sur ton téléphone Android qui soit responsable de générer un mot de passe unique et sûr, qui est celui qui compte plus de 12 caractères, dont un doit être une majuscule, une minuscule, un chiffre et un symbole, pour chaque nouveau site web sur lequel tu t’inscris et de le sauvegarder pour toujours l’avoir accessible et à l’abri des regards indiscrets.