Des experts en IA lancent un message clair : l’IA ne se retournera pas contre nous de manière dissimulée

Face aux messages alarmistes, certains experts ont publié un article assez éclairant.

L’IA est encore technologiquement très précoce

Depuis le lancement de GPT-4, il existe un grand nombre de doutes sur l’avenir de l’humanité à bien des égards. Récemment, un expert a affirmé que l’IA échapperait bientôt à notre contrôle, et maintenant il semble qu’un groupe de scientifiques experts en IA veuille diffuser l’information contraire en essayant de démystifier certains faits après une analyse scientifique approfondie de la situation. Ainsi, nous allons essayer de comprendre pourquoi l’IA ne va pas échapper bientôt à notre contrôle et pourquoi elle ne le fera pas de manière sournoise.

L’IA n’atteindra pas rapidement le niveau général

Un article publié dans le prestigieux magazine Nature sur une récente conférence cherche à rassurer tous ceux qui croient que l’IA pourrait représenter un danger une fois qu’elle aura atteint l’Intelligence Artificielle Générale (AGI). Ainsi, ils ont voulu préciser qu’il y a un long chemin à parcourir pour déterminer si cela pourra se produire à un moment donné.

L’étude part d’une prémisse récente selon laquelle certains chercheurs ont vu l’IA devenir de manière imprévisible et rapide une véritable experte dans de nombreux domaines. Cependant, cela pourrait être ce que ces chercheurs ont qualifié d’illusions. Nous nous faisons des idées préconçues de ce dont l’IA est capable, et lorsque cela est dépassé, nous pensons qu’elle est plus intelligente qu’elle ne l’est vraiment.

Il est prévisible que les IA de grande taille, c’est-à-dire celles qui utilisent des quantités considérables d’informations, deviendront tôt ou tard une AGI. Cependant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il est normal qu’elles dominent certaines compétences avec une certaine expertise, comme celle du langage. Cela ne signifie pas qu’elles atteignent l’AGI et qu’elles cherchent à le dissimuler ou à le camoufler, mais cela relève plutôt de notre conception préconçue de ce qu’une IA normale est capable de faire.

En résumé : * Il existe plusieurs cas dans lesquels une IA peut gagner en intelligence de manière imprévisible. * Cependant, la nouvelle étude affirme que ce ne sont en réalité que des illusions. * Cette étude a également apporté des informations sur l’arrivée de l’Intelligence Artificielle Générale. * Il a été démontré que l’AGI a encore un long chemin à parcourir. * En réalité, cette technologie pourrait ne jamais arriver. * Cependant, la recherche elle-même affirme qu’il n’y a rien qui puisse être totalement exclu.

Même si le message peut sembler contradictoire, la présentation voulait clarifier que nous n’avons rien à craindre. À court terme, les IA ne sont pas suffisamment intelligentes pour que nous envisagions qu’elles échappent à notre contrôle.

Pour le moment, comme l’ont précisé les experts, ce genre d’événements ne sont rien de plus que des illusions, un terme qu’ils ont eux-mêmes utilisé pour être suffisamment clairs en exposant l’impossibilité que les IA soient devenues incontrôlables sans que nous en ayons connaissance. Pour le moment, tout indique que la technologie de l’IA n’est pas aussi avancée pour être aussi intelligente, et il est possible qu’il faille encore beaucoup de temps pour y arriver.

Cela ne signifie pas que l’IA ne pose pas certains problèmes. Parmi eux, le plus évident est celui concernant les emplois qui vont disparaître, même si elle n’est pas encore suffisamment intelligente pour égaler ou dépasser les humains.