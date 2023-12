Le premier restaurant sans humains est là : tous les employés de ce centre sont des robots

La robotique s’attaque depuis un certain temps aussi aux cuisines

Il s’agit d’un pari aussi ambitieux qu’intéressant

De nombreux experts préviennent depuis un certain temps. L’IA va modifier notre vie de manière drastique, en réalité, certains comme Bill Gates ont demandé une réglementation à ce sujet. C’est un horizon qui reste encore lointain, mais qui commence à devenir l’une des préoccupations principales de la population. Serons-nous remplacés par des robots ? Certaines entreprises commencent déjà à licencier des employés car l’IA est capable de systématiser et de faire en quelques secondes ce que les humains mettent beaucoup de temps à faire.

Jusqu’à présent, l’IA était considérée comme un danger potentiel pour ceux qui exerçaient des emplois liés à l’écriture ou à la gestion d’entreprises. Cependant, il semble que les choses changent car avec la révolution de l’IA est également arrivée la révolution de la robotique. C’est pourquoi de plus en plus de emplois pourraient disparaître, avec les problèmes que cela impliquerait.

Maintenant, un restaurant entièrement robotisé est arrivé et prévoit d’ouvrir ses portes très prochainement.

La révolution des cuisines

Selon le Daily Mail, un restaurant à Pasadena, en Californie, ouvrira ses portes au grand public l’année prochaine, en 2024. Cela ne serait qu’une note de bas de page dans les journaux locaux si ce n’était pour un petit détail : il n’y aura pas d’humains, il sera entièrement robotisé.

Toute la chaîne de travail sera entièrement couverte par des robots. Des experts dans la friture des pommes de terre, comme le célèbre Flippy 2, à d’autres qui feront des hamburgers à point selon les souhaits des clients. Derrière cette technologie se trouve l’entreprise Miso Robotics qui a pour ambition d’apporter la révolution de la robotique dans les cuisines avec succès.

Le restaurant n’aurait besoin d’humains que pour superviser que tout se passe bien. Cependant, en dehors de cela, le personnel humain limité devra cohabiter avec toutes sortes de technologies qui seront la part dominante du travail. Quelque chose qui suscite maintenant l’attention mais qui semble être un fait dans un avenir proche.

En résumé :

Un nouveau restaurant qui ouvrira ses portes en Californie est entièrement robotisé.

Il n’y a pas d’humains pour vous servir ou préparer les repas, ce sont tous des robots.

Les processus sont automatisés à 100%.

Il s’agit d’une initiative de Miso Robotics pour montrer que son robot Flippy est parfait pour les cuisines.

Un robot s’occupe des pommes de terre, un autre des hamburgers, et ainsi le travail avance.

Le restaurant ouvrira ses portes en 2024.

Cependant, ce n’est pas la première fois que nous voyons Flippy à l’œuvre. En réalité, ce n’est pas la première fois que les robots font leur arrivée dans les restaurants. Nous les avons vus à de nombreuses occasions et ici en France, il y a déjà des restaurants où ce sont des robots, et non des serveurs, qui apportent nos plats à table.

C’est un choix très intéressant, mais cela soulève également de nombreuses questions sur les professions qui vont disparaître. L’industrie de l’hôtellerie représente une source de revenus pour des milliards de personnes. L’idée qu’ils puissent être remplacés par des robots suscite une certaine incertitude quant à l’avenir. Cependant, c’est quelque chose qui se produit à pratiquement toutes les échelles et dans tous les types d’entreprises. Très peu d’emplois ne seront pas remplacés par une IA.