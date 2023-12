Ils le font à nouveau: maintenant vous pouvez jouer à DOOM sur une nouvelle plateforme inattendue

Le Doom original continue de nous apporter de grandes joies.

Maintenant vous pouvez y jouer sur une plateforme inattendue

En plus du nouveau Mighty DOOM pour Android, nous découvrons que les mythiques DOOM 1 et DOOM 2 de 1993 et 1994 sont parfaitement disponibles pour jouer sur le système d’exploitation Android. En réalité, pratiquement n’importe quel objet technologique que nous avons à proximité peut faire fonctionner DOOM. Des calculatrices aux montres, peu importe leur puissance, elles peuvent lancer DOOM grâce à quelques experts.

C’est pourquoi, aujourd’hui, nous allons vous montrer un nouvel endroit où vous pourrez jouer à DOOM. C’est accessible, simple et vous avez sûrement l’application installée. Parce que oui, elle est arrivée en tant que filtre TikTok.

DOOM sur TikTok

En réalité, cela ne surprendra personne. Après tout, il y a déjà des jeux et des filtres très avancés sur TikTok. Cependant, il est assez intéressant de noter que DOOM peut maintenant être joué sur un autre support – et il y en a des milliers… -, quelque chose dont l’utilisateur Antonio_Cien sur TikTok a fait écho, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

En plus d’avoir des commandes adaptées au marché tactile, le jeu fonctionne extrêmement fluide et dispose de toutes les fonctionnalités auxquelles on pourrait s’attendre : gore, viscères, les ennemis légendaires habituels et une interface inoubliable.

Ainsi, tous ceux qui veulent jouer à DOOM sur TikTok peuvent le faire en utilisant le filtre disponible sur le TikTok suivant, il leur suffit de l’ajouter à leur compte. Cela peut être une excellente idée pour jouer avec des amis et voir qui arrive le plus loin dans le carnage que le Marine de DOOM est prêt à accomplir avec les démons qui ont ravagé les lunes de Mars.

Rejouer à DOOM vaut toujours la peine, mais si c’est dans un cas aussi original, il est pratiquement nécessaire de se plonger pour rendre hommage à l’un des jeux qui a transformé l’industrie pour toujours, avec des figures emblématiques comme John Romero ou John Carmack.

@antonio_cien Respuesta a @Anthony Pachacama ♬ sonido original – Antonio Cienfuegos

En résumé :

DOOM est sans aucun doute le jeu d’action le plus emblématique de l’histoire des jeux vidéo.

Il est sorti en 1993, mais il continue d’avoir une grande vie grâce à un fait très simple : il est en open source.

Depuis lors, le défi est de faire fonctionner DOOM sur toutes les plates-formes possibles.

Cette fois-ci, on peut jouer à DOOM grâce aux filtres de TikTok.

Il est vrai que la plateforme dispose de filtres très avancés. En réalité, il existe un grand nombre de jeux vidéo qui peuvent être appréciés à travers les filtres. Des jeux d’intelligence à d’autres axés sur la compétition. Ces derniers mois a particulièrement fait sensation un jeu qui consistait à se garer en voiture.

DOOM offre un défi très intéressant, et comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, l’expérience est totalement DOOM, ce qui en réalité une alternative très intéressante pour ceux qui veulent tirer quelques coups à travers le réseau social qui devient chaque jour une plateforme plus complète.

N’oublions pas que DOOM peut être joué même à l’intérieur de bactéries. Il s’agit d’un défi de porter le jeu sur des plates-formes de plus en plus incroyables et il semble qu’ils ne cessent de le réussir.