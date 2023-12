Les avions de chasse les plus avancés de la planète l’utilisent, mais bientôt il pourrait révolutionner votre téléphone portable plus que vous ne l’attendez pas

La technologie militaire finit toujours par arriver tôt ou tard à l’informatique domestique.

Les avions intègrent depuis un certain temps déjà des technologies très intéressantes.

Un des grands problèmes de nos téléphones portables, et de la technologie en général, est l’efficacité. Chaque jour, les batteries sont de plus en plus grandes, mais elles peinent encore à tenir une journée complète en raison de leur utilisation constante. Les téléviseurs présentent le même problème, et en plus, ils sont encore moins efficaces sur ce point, ce qui entraîne des coûts économiques considérables. Il est certain que face à cette situation, des alternatives très intéressantes ont émergé. L’une d’entre elles est celle d’intégrer les écrans des avions de chasse à nos téléphones. Quelque chose d’impossible jusqu’à présent, mais qui a maintenant beaucoup plus de sens à mettre en œuvre : voici donc les écrans avec des émetteurs de lumière organique fluorescente ou PHOLED.

Les écrans PHOLED comme solution aux problèmes énergétiques

Les écrans PHOLED pourraient être l’avenir de tous nos téléphones portables et téléviseurs. Jusqu’à présent, les écrans OLED ont toujours eu un grave problème, très préjudiciable pour l’environnement et notre portefeuille. En réalité, ces écrans consomment énormément d’énergie. Cela ne vous surprendra sûrement pas, car votre télévision se situe très probablement dans la catégorie d’efficacité énergétique F ou G, tandis que d’autres appareils électroménagers de la maison atteignent des efficacités bien plus élevées.

Cela est dû au type de panneau, le système OLED, qui génère beaucoup de chaleur et fait que l’énergie se perd avant d’atteindre les LEDs. Cependant, la technologie développée pour les avions de chasse dans les années 90 n’a pas ce problème et est bien plus efficace. Le problème qu’avaient jusqu’à présent les écrans PHOLED était qu’ils étaient incapables d’émettre de la lumière bleue, ce qui, selon une publication dans la revue Nature, a été résolu grâce à l’incorporation de nouveaux métaux dans la solution.

Pour l’instant, il semble difficile que cela arrive sur les écrans des téléphones portables et des téléviseurs. Mais à mesure que la technologie se développe davantage, il est fort probable que nos téléphones finissent par l’incorporer comme une solution nous permettant d’avoir une durée de vie de batterie plus longue et une efficacité de plus en plus nécessaire sur les téléphones haut de gamme.

En résumé :

Il s’agit de nouveaux écrans.

C’est un système d’émetteurs de lumière organique fluorescente, communément appelé PHOLED.

La différence avec les écrans OLED est qu’ils ne sont pas très efficaces dans leur utilisation de l’énergie, tandis que d’autres systèmes le sont.

Le PHOLED ajoute des métaux lourds pour que l’énergie électrique ne génère pas autant de chaleur résiduelle.

Il est actuellement utilisé par les avions de chasse américains.

Cependant, jusqu’à présent, il était impossible de créer de la lumière bleue avec cette technologie, problème qui a été résolu récemment.

Pour l’instant, le plan présente quelques failles, comme le fait qu’il ne puisse pas émettre de couleur bleue. Cependant, une fois ces petits obstacles surmontés, il pourrait être assez facile de l’exploiter. En réalité, ces écrans garantissent jusqu’à 50 000 heures de visionnage.

Il est clair que chaque entreprise mise sur des technologies très intéressantes pour que leurs panneaux OLED deviennent meilleurs et plus équilibrés en termes de consommation énergétique. D’un côté, il y a ceux qui optent pour le MiniLed et d’autres qui préfèrent le QLED. Quoi qu’il en soit, tous ces paris sont extrêmement intéressants et ouvrent un chemin très prometteur à explorer.