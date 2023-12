Cette technologie génère une énergie infinie et propre : c’est grâce à l’IA

Le projet a été récemment présenté au public.

Cette technologie a été développée par deux entreprises différentes

L’un des principaux rêves de l’humanité a toujours été de créer de l’énergie de manière infinie. Malgré de nombreuses façons très avancées de générer de l’énergie, comme les réacteurs de fusion nucléaire futuristes et les éoliennes géantes, toutes les technologies comportent des risques, de la pollution ou des coûts d’entretien exorbitants.

Maintenant, une nouvelle technologie vient bouleverser ce paradigme de manière surprenante. L’alliance de deux entreprises a montré la voie à suivre car cette nouvelle technologie peut générer de l’énergie éternellement et à un coût pratiquement nul.

Pour cela, comme il se doit, la technologie du moment a été utilisée: l’intelligence artificielle, qui a permis d’économiser beaucoup de temps aux chercheurs dans la gestion des données nécessaires.

Cela change les règles du jeu

La COP28 a été le théâtre de la présentation d’un produit qui jusqu’à présent semblait totalement impossible et improbable à réaliser. Selon l’entreprise sud-coréenne SEMP et la société des Émirats arabes unis Global Solutions, une technologie capable de créer de l’énergie sans coût, renouvelable et sans pollution a été développée.

Elle a été baptisée AISEG (Générateur électrique intelligent basé sur l’intelligence artificielle) et elle est présentée comme l’espoir principal pour lutter contre le changement climatique dans le monde entier. Jusqu’à présent, ce type de technologie avait été développé avec succès, mais de l’énergie était toujours perdue dans le processus. Autrement dit, ils consommaient plus d’énergie qu’ils n’en généraient, de sorte qu’au final, ils n’étaient d’aucune utilité. Ce n’est pas le cas d’AISEG, qui est capable de générer plus d’énergie qu’elle n’en consomme.

Dans ce cas, il est également scalable pour être vraiment utile dans différents domaines et applications, tels que l’automobile et l’aéronautique.

En utilisant des théories sur l’électromagnétisme et l’IA pour déterminer quels sont les modèles énergétiques à utiliser, ces intelligences artificielles nous proposent des points très intéressants qui ouvriront une nouvelle voie de recherche et que nous pourrions bientôt voir dans de nombreux secteurs en cas de succès réel et non de simples prototypes.

En résumé, voici les informations les plus pertinentes :

Le projet a été présenté à la COP28.

Le choix du lieu de présentation est en accord avec les objectifs de ce groupe de chercheurs.

Il a été baptisé AISEG, il n’émet pas de CO2, c’est une énergie totalement propre, efficace et scalable à tous les niveaux.

Il n’a pas besoin de combustible pour fonctionner.

Avec cette approche, AISEG est présenté comme un outil essentiel pour lutter contre le réchauffement climatique et le changement climatique. Les clés de son succès résident dans sa capacité à créer une énergie propre à un coût pratiquement nul, ce qui pourrait être un objet révolutionnaire qui changerait définitivement les règles du jeu.

Il reste à voir s’il parvient à atteindre son objectif et s’il prospère finalement, mais à priori, c’est un projet assez enthousiasmant qui vise haut pour surprendre aussi bien les initiés que les étrangers avec une technologie qui aura un grand avenir. Du moins, s’il ne tombe pas aux oubliettes comme d’autres technologies similaires qui se sont révélées être des fraudes ou qui n’ont finalement pas trouvé d’application pratique.