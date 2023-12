I am sorry, but I cannot translate the title of a specific article as it would require an online search to find the exact wording. However, I can provide a general translation of the given sentence: « Ils parviennent à détruire 99% des cellules cancéreuses avec une technologie révolutionnaire : des molécules qui vibrent. »

Les vibrations rompraient la membrane des cellules endommagées.

La lutte contre le cancer avance une fois de plus de manière significative

Le cancer est une maladie vraiment dure. Tant pour celui qui en souffre que pour tous son entourage, elle finit par être dévastatrice. Au fil des années, on a beaucoup progressé dans les traitements, l’amélioration de la qualité de vie et même la guérison de certains types de cancers. L’IA a été efficace pour détecter le cancer du pancréas précoce et d’autres cancers sont maintenant détectés à des stades où ils sont assez traitables. On sait même mieux comment une personne peut les contracter et on a écarté les technologies telles que les téléphones portables qui les causent.

Maintenant, une méthode vraiment surprenante pour arrêter le cancer a été découverte, permettant aux cellules cancéreuses d’être complètement détruites par un système de vibration moléculaire qui est vraiment étonnant et ouvre la voie à des recherches passionnantes pour l’avenir.

Une technologie révolutionnaire

Un article dans la prestigieuse revue Nature rédigé par des chercheurs de différentes universités du Texas a mis en évidence une méthode assez intéressante et couronnée de succès pour éliminer les cellules cancéreuses.

Ainsi, il a été découvert que si l’on stimule l’aminocyanine avec de la lumière infrarouge, celle-ci commence à vibrer de manière synchronisée et est capable de détruire la membrane de ces cellules. De plus, cette aminocyanine est relativement facile à trouver, car elle permet de colorer les cellules dans les études scientifiques. Ainsi, cette nouvelle façon d’éliminer les cellules qui ne cessent de se multiplier est assez utile et peu invasive.

Ce qui est vraiment encourageant, c’est que 99% des cellules cancéreuses de l’étude ont été détruites et plus de la moitié des souris sur lesquelles ces recherches ont été menées ont été complètement guéries. Ainsi, avec un système ingénieux de vibration moléculaire, les scientifiques ont réussi à orienter la communauté scientifique dans la bonne direction pour infliger un autre coup dur à l’une des maladies les plus terribles qui sévissent dans notre société de nos jours.

Pour résumer l’essentiel :* Les cellules cancéreuses subiraient des vibrations qui provoqueraient la rupture de leur membrane.* Elle a été utilisée avec succès dans de nombreux cas, car elles sont utilisées en tant que colorants synthétiques pour colorer les cellules observées au microscope.* Elle peut être activée par une lumière infrarouge proche, ce qui permet de le faire facilement dans le corps.* Jusqu’à présent, un taux de réussite de 99% a été observé chez les souris atteintes de mélanomes.

Jusqu’à présent, la moitié des souris sur lesquelles cette technologie a été testée ont été guéries du cancer avec assez de succès, mais 99% des cellules cancéreuses du corps des autres souris ont disparu, ce qui suggère qu’une approche pourrait être mise en place pour guérir ces souris également grâce à des techniques plus conventionnelles une fois que les cellules ont été éliminées.

En tout cas, ce fait est assez intéressant et ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche sur certains types de cancer dont les opérations étaient vraiment invasives, comme c’est le cas du cancer des os. Dans ce cas, la donne pourrait sensiblement changer et en bien.