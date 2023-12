C’est la plus grande éolienne en bois jamais construite

La startup suédoise Modvion a créé la plus grande éolienne en bois du monde. Elle mesure 150 mètres de haut à son point le plus élevé : les panneaux de bois sont collés ensemble. Cette technique pourrait faciliter le transport des éoliennes.

Il y a une vidéo qui est devenue virale sur TikTok ces dernières semaines. On ne voit pas grand-chose. Il y a une longue pale d’éolienne qui se déplace attachée à une remorque pour un transport spécial. La pale frôle les balcons des maisons, encombre la circulation et génère un concert de klaxons qui ne l’aident certainement pas à passer indemne. La vidéo a son charme, mais elle expose un problème assez complexe : comment transporte-t-on les éoliennes pour collecter l’énergie éolienne ?

La startup suédoise Modvion a présenté à la presse sa solution pour résoudre le problème du transport des éoliennes. À Göteborg, en Suède, elle a présenté à la presse l’éolienne en bois la plus haute du monde : 150 mètres de la pointe de la pale la plus haute à la base. À l’intérieur se trouve un générateur de 2 mégawatts qui vient de commencer à fonctionner et qui, selon la BBC, est capable de fournir de l’énergie à environ 400 maisons. Toute la structure porteuse de l’éolienne est construite en bois.

Pourquoi construire des éoliennes en bois

À l’heure actuelle, le matériau le plus utilisé dans la construction des éoliennes dans le monde entier est l’acier. Résistant, relativement léger, assez facile à travailler. Un bon candidat, du moins jusqu’à ce que les éoliennes commencent à devenir plus grandes pour collecter plus de vent et donc produire plus d’énergie. On parle maintenant d’éoliennes d’une hauteur de 300 mètres et d’une tour pour supporter les pales mesurant également jusqu’à 200 mètres.

Le bois présente deux avantages, comme l’a expliqué le directeur général de Modvion, Otto Lundman. Le premier concerne le transport. Les pièces de l’éolienne qui doivent être transportées de l’usine à l’endroit où l’éolienne doit être construite sont très grandes. C’est un problème qui concerne la sécurité et surtout l’. Des pièces plus petites équivalent à un travail plus long pour construire l’éolienne et à un plus grand nombre de joints. Cela a un impact sur les coûts et sur la sécurité de la structure. Selon Modvion, avec le bois, tous ces problèmes peuvent être surmontés : les modules en bois peuvent être plus petits, plus légers à transporter et surtout ils peuvent être collés entre eux. « Le bois et la colle sont la combinaison parfaite, nous le savons depuis des centaines d’années », explique David Olivegren.

Le bois est un matériau plus durable, du moins dans les processus de production. En effet, pour façonner l’acier, il est souvent nécessaire d’utiliser la chaleur générée par les combustibles fossiles. Le problème semble être seulement l’ à ce stade. Pour l’œil humain, cela change peu. De l’extérieur, les éoliennes en bois semblent identiques à celles en acier, car elles sont toujours peintes avec un matériau isolant blanc.