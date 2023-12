Un robot de Tesla « attaqué » un employé : l’entreprise l’a gardé secret pendant 2 ans

Les risques des machines automatisées dans les industries lourdes peuvent entraîner des accidents dangereux.

L’employé blessé était un ingénieur effectuant des travaux de maintenance sur les robots.

Les machines peuvent être de grandes alliées pour économiser du travail, et cela est bien connu chez Tesla, mais elles peuvent aussi devenir un grand danger lorsqu’elles fonctionnent de manière autonome. En effet, les machines industrielles, principalement robotisées et automatisées, peuvent même causer la mort d’un travailleur. Un employé de Tesla a donc eu la chance de survivre à un accident dangereux que l’entreprise a dissimulé pendant plus de 2 ans.

Un accident caché pendant des années

Il convient de souligner en premier lieu que cela n’a rien à voir avec les robots automates de Tesla. Cet incident s’est produit en 2021 près d’Austin, au Texas, mais il a fallu plus de 2 ans pour que cette nouvelle commence à se répandre dans les médias, ce qui s’est produit récemment ces derniers jours. Cet employé, qui a survécu à l’accident, a été attaqué par l’un de ces robots qui travaille en saisissant et en assemblant des pièces d’aluminium du châssis des véhicules.

Le travailleur, un ingénieur de l’usine, a été immobilisé par le robot automatisé lorsqu’il effectuait des tâches de maintenance sur d’autres machines et, bien qu’il ait été immobilisé par le dos et un bras, les griffes de la machine se sont refermées sur sa main, provoquant une blessure spectaculaire qui a laissé une traînée de sang sur le sol de l’usine. Heureusement, un collègue a pu arrêter la machine automatisée à temps pour que les blessures de la victime ne soient pas plus graves et irréversibles.

Il pourrait y avoir d’autres accidents non signalés

L’un des avocats représentant les employés travaillant pour Tesla dans la même usine « Gigafactory » près d’Austin, comme l’explique le Daily Mail, soupçonne qu’il y ait de nombreux autres accidents de ce type qui ne sont pas divulgués publiquement pour des raisons évidentes. En effet, les accidents avec des robots ou des drones sont beaucoup plus fréquents qu’avec des machines conventionnelles. Probablement à l’avenir cela changera, mais aujourd’hui, ils ne bénéficient pas d’une sécurité à la hauteur de leur technologie.

Lorsque de tels incidents se produisent et que les mesures de sécurité mises en place par Tesla dans son entreprise sont remises en question, de nombreux problèmes seraient susceptibles d’augmenter au sein de l’entreprise. En effet, avec ces robots autonomes, les accidents sont beaucoup plus imprévisibles qu’avec les machines conventionnelles, qui sont équipées de toutes sortes de capteurs de sécurité.

Dans le rapport officiel de la société, malgré les signalements de lacération et de blessure, il est indiqué que l’employé n’a pas été mis en congé médical et a continué à travailler le lendemain. Cela pourrait être illégal en France, en fonction de la gravité de la blessure, mais la situation professionnelle et médicale des employés aux États-Unis est bien différente de celle des citoyens européens dans des pays comme le nôtre. En réalité, le propriétaire de Tesla, Elon Musk, rencontre également des problèmes avec l’Europe en raison des règlements sur la protection des données dans X, ce qui témoigne de son manque d’adaptation aux normes européennes de protection des travailleurs et des utilisateurs.