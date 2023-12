Une IA aussi intelligente que l’être humain sera une réalité dans moins de 5 ans, selon le PDG de Nvidia

Les revenus de Nvidia ont triplé par rapport à l’année dernière en raison de la forte augmentation de la demande de GPU de dernière génération.

Jensen Huang, PDG de la société technologique Nvidia

L’intelligence artificielle est sur toutes les lèvres ces derniers temps. Que ce soit à cause des prédictions de Bill Gates pour 2024, selon lesquelles l’IA sera l’ingrédient qui accélérera de nombreuses découvertes l’année prochaine, ou grâce aux multiples lancements de plateformes ou de produits basés sur elle, comme le robot LG avec l’IA qui vous aide dans les tâches ménagères.

Le dernier à s’exprimer sur ce sujet est Jensen Huang, le directeur général de Nvidia, qui l’a fait lors du sommet annuel du New York Times, appelé DealBook. Selon les prévisions de Huang, dans un délai de cinq ans, l’IA sera en concurrence directe avec l’intelligence humaine, ce qui sera particulièrement significatif pour l’intelligence artificielle générale (AGI).

Le PDG de Nvidia est optimiste quant aux progrès rapides des technologies d’IA

De plus, ce sujet a eu un impact positif sur les revenus de Nvidia, selon un article de BNN Breaking. La société technologique s’est concentrée sur la formation de modèles d’IA et la gestion de charges de travail complètes dans les secteurs de l’automobile, de l’architecture et même de l’industrie de la recherche scientifique.

C’est pourquoi la demande de GPU de dernière génération de Nvidia a triplé par rapport à l’année dernière. Plus précisément, il s’agit de 9,240 milliards de dollars générés au troisième trimestre 2023, contre 680 millions de dollars facturés au troisième trimestre 2022.

Huang a également mentionné la réalisation la plus récente de l’entreprise de logiciels et de semi-conducteurs. Il s’agit de la première superordinateur d’IA au monde, qui a été livrée à OpenAI, l’entreprise fondée par Elon Musk qui a récemment connu de nombreux changements à son conseil d’administration.

Enfin, le PDG de Nvidia fait également une réflexion sur l’avenir de l’industrie de l’intelligence artificielle, où il reste totalement optimiste face aux progrès. Bien qu’il soit conscient des limites de l’IA en termes de raisonnement, il estime que la création d’outils d’IA personnalisés apportera d’importantes améliorations dans la conception de puces, la découverte de médicaments et la radiologie, entre autres secteurs.