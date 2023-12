Le New York Times poursuit Microsoft et OpenAI pour avoir utilisé ses articles afin d’entraîner GPT

Le journal américain The New York Times a intenté une action en justice contre OpenAI et Microsoft. C’est le premier grand groupe de médias à le faire.

Le New York Times a annoncé aujourd’hui qu’il a intenté une action en justice contre Microsoft et OpenAI en affirmant que les deux sociétés ont utilisé sans autorisation des millions de leurs articles pour former des modèles d’intelligence artificielle tels que le GPT-4. Ils indiquent que, après avoir copié et utilisé le contenu, les systèmes basés sur ce type de modèles concurrencent directement le contenu publié par le média.

« The Times » est le premier grand média à intenter une action en justice contre ces entreprises

La plainte, déposée pour violation du droit d’auteur et déposée devant le tribunal fédéral de district de Manhattan, précise que « des millions d’articles publiés par The Times ont été utilisés pour former des chatbots automatisés » tels que ChatGPT ou Microsoft Copilot. Selon le média américain, ces chatbots sont désormais utilisés pour concurrencer le journal lui-même.

Il est également affirmé que les grands modèles de langage tels que le GPT-4 peuvent générer des résultats qui « répètent littéralement le contenu des articles » mentionnés par The Times, et même imiter le style de chaque auteur. Cela, selon le média, « sape et nuit à la relation de The Times avec les lecteurs ».

Les pratiques d’OpenAI et de Microsoft auraient également un impact négatif sur le plan économique. À cet égard, The Times affirme que la croissance de ce type de chatbots formés avec ses articles réduit les abonnements, les impressions publicitaires ou les revenus d’affiliation. Par conséquent, il tient Microsoft et OpenAI responsables de milliards de dollars de dommages et intérêts réels et légaux.

Cependant, la demande n’inclut pas le montant exact d’argent demandé à OpenAI et Microsoft, mais elle demande que OpenAI et Microsoft « détruisent tous les modèles de chatbot et les données d’entraînement utilisant du matériel protégé par le droit d’auteur du Times ».