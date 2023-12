NVIDIA H100 : les GPU qui consomment plus d’énergie que des pays entiers

NVIDIA a présenté sa gamme de cartes graphiques pour le développement de l’IA, ces bêtes de puissance consomment également comme de petits pays

Les cartes graphiques NVIDIA dédiées au développement de l’IA ont une consommation si élevée qu’elles dépassent la consommation de petits pays lorsqu’elles sont combinées.

Les cartes graphiques ou GPU sont essentielles pour les amateurs de jeux, le montage vidéo ou la conception graphique. Mais elles sont également l’un des composants qui consomment le plus d’énergie, en particulier les haut de gamme. Et la palme revient à la nouvelle NVIDIA H100, la GPU la plus puissante et la plus vorace du marché.

La NVIDIA H100 est une carte graphique conçue pour travailler dans des environnements de développement de l’intelligence artificielle. La NVIDIA H100 est capable d’offrir jusqu’à 67 teraFLOPS sur le Tensor Core de FP64 et dispose de 80 Go de mémoire. Mais tout cela a un coût : chaque GPU consomme la bagatelle de 700 watts de puissance, ce qui équivaut à une dizaine d’ordinateurs portables ou 35 ampoules LED.

Quel est l’impact de la consommation des GPU NVIDIA H100 sur l’environnement ?

Pour te donner une idée, si nous additionnons la consommation des 3,5 millions d’unités prévues à la vente l’année prochaine, le résultat est de 13 091,82 GWh. Ce chiffre dépasse la consommation électrique annuelle de pays tels que Guatemala, Lituanie ou Géorgie. Et cela sans compter les autres composants du PC, tels que le processeur, la carte mère ou le disque dur.

Il n’est pas surprenant que les centres d’IA aient une consommation d’énergie disproportionnée. Ces derniers mois, des rapports ont souligné une préoccupation constante concernant cette technologie, car l’IA représente une menace pour la planète.

Bien que le développement de l’IA soit la nouvelle technologie dont tout le monde parle, il est également nécessaire de prendre en compte tous les aspects qui l’accompagnent. Les centres de données représentent une dépense énergétique difficile à justifier lorsque les applications, bien qu’elles soient gratuites pour le public, proviennent d’entreprises privées telles que OpenAI ou Meta.

De plus, ces entreprises axées sur le développement de l’IA devraient envisager des sources d’énergie alternatives. Meta, par exemple, est convaincue que ce dont elle a besoin pour alimenter le développement de son IA, ce sont deux centrales nucléaires.

Il est clair que la fièvre de l’IA ne s’arrêtera pas dans les années à venir, en réalité, tout indique qu’elle continuera à se développer comme jusqu’à présent. En gardant cela à l’esprit, il est nécessaire de mettre sur la table les préoccupations concernant l’état de la planète, plutôt que de se focaliser sur l’intelligence ou la paresse de ChatGPT lors de ses réponses aux questions.