Ça ressemble à une smartwatch, mais ça n’a pas d’écran et vous ne pouvez pas voir l’heure : voici le NoWatch

Une montre intelligente à partir de 400 euros capable de prédire les niveaux de stress, améliorer le sommeil et rétablir l’équilibre.

Deux modèles de NoWatch, la montre intelligente sans écran

Si vous voulez acheter une montre intelligente, vous pouvez toujours consulter ce guide d’achat des 10 meilleures smartwatches du marché. Mais si ce que vous recherchez est un dispositif beaucoup plus original, nous vous présentons le premier capable de prédire les niveaux de stress, améliorer le sommeil et rétablir l’équilibre : le NoWatch.

NoWatch se définit comme une entreprise d’innovation sanitaire pour les curieux, dont la philosophie est d’explorer les frontières du bien-être à l’aide des technologies de pointe. Son produit phare est cette montre, qui à première vue peut ressembler à un wearable normal et ordinaire, mais ne l’est pas, d’abord parce qu’elle n’a pas d’écran.

NoWatch, une smartwatch sans écran qui mesure plusieurs paramètres de santé et peut être personnalisée

Cet appareil se vante d’être le seul à mesurer la conductance de la peau, qui augmente avec certains états émotionnels, tels que le stress. C’est pourquoi il s’agit d’un prédicteur assez fiable des capacités cognitives de l’utilisateur, qui peuvent maintenant être mesurées grâce à la technologie Biosesing de Philips qu’il intègre.

De plus, le NoWatch contient un capteur infrarouge (PPG) plus profond que les LED vertes, capable de suivre des paramètres de santé tels que la fréquence cardiaque, les schémas de sommeil, le mouvement et d’autres données biologiques. De cette façon, vous verrez comment les mouvements affectent votre vie et pourrez réagir pour vous sentir mieux.

En ce qui concerne ses spécifications, il dispose d’une batterie d’une autonomie de trois jours avec une seule charge, est résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur (5ATM) et dispose de la connectivité Bluetooth. D’autre part, un modèle unique de 37 mm de diamètre est vendu et est fabriqué en acier inoxydable, revêtement PVD et céramique.

Le meilleur de tout ? Vous pourrez le personnaliser selon vos goûts, depuis la finition du cadran jusqu’au bracelet, ce qui déterminera également le prix de l’appareil. Pour cela, vous devrez vous rendre sur le site officiel de NoWatch et suivre ces étapes :

Choisir une finition : rose, dorée ou argentée. Notez que la boucle du bracelet et le chargeur de la montre viendront également dans la même couleur. Choisir un bracelet : il existe des bracelets tissés fabriqués à partir de plastique océanique 100 % recyclé, et d’autres fabriqués en cuir biologique italien tanné végétal. Choisir un cadran : des pierres précieuses naturelles aux disques en acier inoxydable. Cependant, vous pourrez échanger magnétiquement le cadran à tout moment.

Toutes les finitions, qu’elles soient choisies en or, argent ou rosé, partent de 339 euros. À ce stade, vous pouvez opter pour l’un des nombreux bracelets en cuir ou tissés, ajoutant 39-59 euros au montant total de l’appareil portable. Enfin, vous aurez la possibilité d’ajouter un cadran en pierres précieuses (améthyste, lapis-lazuli, quartz rose, agate blanche, etc.) ou un disque en métal pour 49-119 euros.

C’est pourquoi, comme nous l’avons dit précédemment, le prix de cette montre variera en fonction de l’apparence que chaque utilisateur souhaite lui donner, se situant dans une fourchette de 420-520 euros environ. Même s’il ne peut pas être inclus dans la liste des montres intelligentes abordables, ni de loin, le NoWatch est un choix sûr pour l’originalité.