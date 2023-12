Elon Musk le a bien compris : voici ce dont nous aurons besoin pour atteindre Mars

Le voyage sur Mars est l’une des principales obsessions de Musk.

Musk a de nombreux fronts ouverts, mais son rêve a toujours été d’aller sur Mars

Elon Musk a toujours été clair dans ses déclarations sur son désir de voyager sur Mars. Non seulement depuis qu’il a SpaceX dans sa liste d’entreprises, mais bien avant même de créer l’entreprise et d’essayer de faire fonctionner Starship avec des conséquences désastreuses. Ainsi, le magnat a toujours cru que la solution pour l’humanité était de coloniser des planètes voisines, en commençant par Mars, qui présente les caractéristiques les plus favorables de toutes celles qui nous entourent.

Maintenant, il a précisé clairement ce qui serait nécessaire pour voyager sur Mars de manière pratique et établir une base permanente sur place. Il est vrai que son plan est ambitieux et prévoit un déploiement de moyens sans précédent.

Le voyage sur Mars

L’obsession d’Elon Musk pour Mars remonte aux années 90. Cependant, l’un des points clés a été sa participation au projet Mars Oasis dans lequel il ambitionnait de créer un petit système horticole à la surface de Mars sous la forme d’une serre. Ce plan, exposé il y a plus de vingt ans de nos jours, est apparu avant même qu’il décide de fonder SpaceX. Cependant, le plan de l’entreprise a toujours été de parvenir à Mars et d’être la première entreprise privée à atteindre des objectifs vraiment ambitieux dans le domaine spatial.

Il y a déjà quatre ans, Musk a reçu une question claire sur l’anciennement connu sous le nom de Twitter. Là, on lui a demandé ce qui serait nécessaire pour que l’homme puisse atteindre Mars. La réponse de Musk était aussi ambitieuse que concise : « Il faudra mille vaisseaux Starship pour créer une ville durable sur Mars ».

La réponse ne laissait aucun doute sur la quantité incroyable de moyens qui serait nécessaire pour créer et gérer la première colonie martienne. Mais il est clair que pour un plan aussi gigantesque, il faut disposer des moyens appropriés. Une autre question serait de savoir si il est durable de maintenir un nombre de lancements nécessitant d’investir dix ans de lancements constants pour les réaliser.

A thousand ships will be needed to create a sustainable Mars city — Elon Musk (@elonmusk) Novembre 7, 2019

L’objectif vital d’Elon Musk a toujours été de Voyager sur Mars.

C’est pourquoi, ils ont placé à la tête de SpaceX l’enseigne « Porte d’accès à Mars ».

Musk a toujours voulu voyager sur Mars depuis plusieurs décennies, il faudrait remonter aux années 90 pour voir ses premières déclarations à ce sujet.

Au début des années 2000, Musk a réalisé un projet pour amener une petite serre sur Mars .

. Il y a quatre ans, il a été interrogé sur les possibilités d’aller sur Mars sur Twitter et a répondu qu’il faudrait 1 000 vaisseaux Starship pour y parvenir .

. Cela représente près de dix ans de lancements.

Comme d’habitude, Elon Musk a été incroyablement optimiste en montrant ses prétentions. Tout d’abord, parce qu’il n’a pas encore réussi à mettre en orbite un vaisseau Starship sans qu’il n’explose ensuite ou ne cause un nombre alarmant de blessés. Ce n’est pas quelque chose d’étrange pour lui de donner des dates très optimistes et de plus tard devoir se rétracter parce que ses ingénieurs peinent à les atteindre. Il en va de même pour le Cybertruck, qui est sur le point d’arriver sur le marché avec environ trois ans de retard par rapport à la date de lancement initialement prévue.