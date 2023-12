Un homme pensait que c’était une bonne idée de boire de la radiation, mais sa tête a été…

L’homme pensait avoir trouvé un tonique miraculeux, mais en réalité il était mortel.

Le radium est, comme nous le savons aujourd’hui, extrêmement dangereux

L’être humain a toujours essayé d’inventer de nouveaux produits pour répondre aux besoins des personnes. Il n’est pas rare de voir comment certains produits étaient conçus pour une chose, et finalement ont eu d’autres utilisations. Le cas le plus célèbre est celui du Viagra, un médicament qui était initialement destiné à traiter les problèmes cardiaques. Certains produits du passé contenaient des doses de radiation, d’ailleurs nos smartphones d’aujourd’hui émettent des niveaux de radiation et même l’iPhone 12 a été retiré de la vente en France à cause de cela.

Aujourd’hui nous allons parler d’un homme qui a bu le composé qui porte le nom de radiation, le radium. Malheureusement, cela s’est très mal terminé pour lui, car son corps a commencé à se décomposer de manière surprenante.

Un tonique miraculeux qui lui a causé une mort terrifiante

Au XIXe et XXe siècle, un phénomène de vente ambulante de produits magiques s’est répandu massivement. Des produits pour faire pousser les cheveux miraculeux et des toniques qui « redonnent de la virilité aux hommes ». On peut également voir cela dans les journaux de l’époque. Ainsi, l’un des vendeurs de ces toniques miraculeux était Eben Byers, un homme d’affaires qui avait créé le Radithor, un tonique composé principalement de radium comme le rapporte Science Alert.

Malheureusement, le tonique contenait des quantités incroyables de radium, mais il était convaincu qu’il serait efficace pour guérir de nombreuses maladies, alors pour le vendre, il a montré comment il le buvait sans problèmes. En 1930, il était terriblement malade et avait déjà perdu ses dents à cause d’un cancer des os qui le dévorait de l’intérieur. Dans d’atroces souffrances, il est décédé en 1932.

Dans les années 60, les scientifiques qui voulaient en savoir plus sur les effets de la radiation sur les humains ont ouvert sa tombe pour en apprendre davantage sur son cas. Ils ont découvert un corps pratiquement désintégré avec des niveaux de radiation incroyablement élevés.

En résumé, nous soulignons les points importants suivants:

Eben Byers a créé le Radithor dans les années folles des années 20.

Il pensait qu’il serait efficace pour guérir de nombreuses maladies en tant que tonique miraculeux.

Il a bu 1 000 bouteilles de ce type en deux ans.

C’est pourquoi dix ans plus tard, il avait perdu ses dents, marquant ainsi le début du déclin de son corps.

Un effroyable cancer des os a mis fin à sa vie en 1932, détruisant tout son corps.

Lorsque son corps a été exhumé pour analyser les effets de la radiation, on a constaté qu’il restait très radioactif et que son corps était pratiquement désintégré.

Il est vrai que ce n’est pas le premier tonique prétendument curatif à causer de graves problèmes de santé aux habitants de la planète au début du siècle dernier. En ignorant les effets de certaines substances, toutes sortes de médicaments étaient vendus sans aucun test, ce qui a causé de nombreux effets secondaires effrayants et douloureux.

En réalité, à cette époque, il n’était pas rare de trouver des drogues dures en vente dans les pharmacies, tout comme l’alcool et même le tabac, auxquels on attribuait de multiples bienfaits.