L’Intelligence Artificielle pourrait sauver les récifs coralliens du monde entier

Une IA en développement peut être capable d’assurer la survie des coraux.

Les récifs coralliens sont essentiels pour préserver la biodiversité marine

L’intelligence artificielle peut avoir des fonctions non seulement importantes pour le tissu productif du monde du travail, mais aussi pour la diversité biologique de la Terre. Les récifs coralliens, l’une des formes de vie les plus menacées par le changement climatique et l’activité humaine, pourraient en effet trouver dans l’intelligence artificielle une alliée qui garantit leur survie face à l’impact humain.

Une IA qui surveille les photomosaïques

Depuis des années, un effort a été fait pour contrôler et protéger efficacement les récifs coralliens : cartographier et créer une série de photomosaïques permettant de suivre l’évolution des récifs coralliens dans le monde. Cependant, un problème parallèle est rapidement apparu : il faut beaucoup de mains et de yeux pour gérer autant d’informations. C’est pourquoi une intelligence artificielle en développement pourrait pallier ce problème avec un succès retentissant.

Cette IA est développée par la Fondation Coral Restoration et s’appelle CeruleanAI. Elle se charge de surveiller simultanément toutes ces informations, capable de détecter rapidement les changements et de donner l’alerte pour intervenir le plus rapidement possible. Dans ces cas, la rapidité d’action est cruciale pour préserver et protéger correctement ces écosystèmes marins.

CeruleanAI s’occupe de tout

CeruleanAI est encore en développement, mais une fois prête, elle sera capable de gérer rapidement les informations concernant les récifs coralliens avec peu d’intervention humaine. Dans ce type de recherche, où le budget ne peut pas supporter le nombre de personnes nécessaires pour surveiller les écosystèmes, CeruleanAI travaillerait dans le but d’assurer la survie des récifs coralliens.

Ce système en fonctionnement stockera automatiquement toutes les informations de manière méticuleuse grâce à de nombreuses catégories de métadonnées, pour que tout le travail soit correctement classé et facilement accessible. Ainsi, l’IA est capable de faciliter le travail des chercheurs et facilite également la comparaison des données lorsque cela est nécessaire.

L’IA comme véritable moteur de progrès

L’intelligence artificielle est souvent considérée comme un outil qui améliore la productivité du monde du travail, comme des systèmes de divertissement pour éditer du contenu comme changer la voix d’un chanteur, ou comme un logiciel capable de détruire des emplois ou de réduire la main-d’œuvre. Et dans de nombreux cas, cela est vrai, mais il y a aussi des utilisations vraiment passionnantes pour l’intelligence artificielle.

La protection des récifs coralliens en est une, mais par exemple, il a également été démontré que l’IA peut détecter rapidement des signes de cancer, ce qui est particulièrement efficace pour les cancers mortels comme celui du pancréas. C’est pourquoi l’intelligence artificielle peut devenir un véritable moteur de changement pour, sans aucun doute, créer un monde meilleur à l’avenir.