Le champ magnétique de la Terre change : maintenant nous le savons mieux grâce à une tablette de 3000 ans

Le passé est souvent complètement oublié. Pour beaucoup de gens, sortir de l’Empire romain est déjà difficile, mais c’est normal, étant donné que les vestiges de leur empire continuent de surgir avec une grande force dans notre pays. Cependant, il y a eu des civilisations antérieures qui ont réalisé de grandes avancées technologiques et qui ont vécu des périodes assez tumultueuses. L’âge du fer a connu de grands empires autour de la Méditerranée, des Egyptiens avec leurs pyramides – bien qu’elles aient survécu pendant des millénaires à différentes époques – aux Romains mentionnés précédemment avec leurs routes.

Maintenant, grâce aux dynasties de l’époque néo-babylonienne, nous pouvons en apprendre non seulement plus sur notre passé, mais aussi sur le passé de la Terre, car cette période recèle de grands secrets sur les anomalies du champ magnétique.

Lorsque les civilisations du passé construisaient un bâtiment à partir de fonds publics, une brique portant un sceau du monarque qui l’avait fait construire était généralement placée. C’était un processus simple et pratiquement cérémoniel qui montrait le statut et le pouvoir des monarques. Personne ne pouvait imaginer que ces briques contenaient des traces d’oxyde qui, une fois alignées, permettaient de connaître le passé magnétique de notre planète.

Grâce à ces sceaux de briques, il est possible de dater précisément les enregistrements géologiques de notre planète. Pour cela, il a été nécessaire d’aligner les grains d’oxyde de fer des briques à l’aide d’un magnétomètre. C’est pourquoi il y a eu une forte collaboration entre l’archéologie, la géophysique et l’histoire pour essayer de mieux comprendre les civilisations passées et l’existence même de notre planète et de son fonctionnement.

Grâce à tout cela, il a été possible de déterminer qu’à l’âge du fer, il y avait quelque chose appelé l’Anomalie géomagnétique et que pendant cette période, le champ géomagnétique de notre planète aurait pu être sensiblement modifié. Nous pouvons donc mieux savoir comment le champ s’est amélioré et a évolué au fil des siècles. Du moins, c’est ce que cet article intéressant publié dans PNAS suggère.

Seal of King Darius the Great hunting in a chariot, reading « I am Darius, the Great King », in Old Persian, Elamite and Babylonian. British Museum. pic.twitter.com/OyX4IvoINn

