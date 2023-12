Lumière liquide : le phénomène presque impossible qui semble inexplicable et qui pourrait changer la technologie

La science tente de répondre à un phénomène vraiment inhabituel.

La lumière liquide est un phénomène vraiment surprenant | Image : Bing Create

Malgré des siècles d’études sur la lumière, elle reste un élément vraiment surprenant pour nous. Notre maîtrise de celle-ci nous a apporté de grandes avancées, tellement grandes qu’il est surprenant de voir ce que nous avons accompli en seulement un peu plus de deux cents ans. Cependant, il reste encore un certain nombre de questions qui suscitent des doutes et qui nous laissent perplexe lorsque nous essayons de les résoudre. L’une d’entre elles est la capacité de créer de la lumière liquide, atteignant un état de la matière connu sous le nom de superfluidité. Essayons de comprendre ce que c’est et pourquoi c’est important.

Un phénomène vraiment surprenant

En l’an 2002, une condition théorique permettant à la lumière de devenir liquide a été découverte pour la première fois. Cependant, ce n’est qu’en 2013 qu’elle a pu être prouvée comme une réalité et en juin 2017, elle a été réalisée dans des conditions normales.

Selon ScienceAlert, l’état de la matière qui a été atteint est celui d’un superfluide sans friction ni viscosité, comme une sorte de condensation de Bose-Einstein. Cela a été réalisé grâce à des conditions très spécifiques et exigeantes, dans lesquelles ils ont été contraints de créer un mélange atomique appelé polariton, une quasi-particule qui entraîne toutes les particules qui l’entourent.

Cela ne dure qu’un laps de temps minimum, il est donc très difficile à observer. Mais pour ce faire, ils ont placé toute une ligne de matière organique et l’ont éclairée avec des rayons laser à travers des miroirs.

En observant que la lumière était également superfluide, il a été découvert qu’elle pouvait avoir de nombreuses applications et que ce sujet purement théorique pouvait enfin être éliminé.

En résumé :

Le phénomène a été découvert en France en 2002.

Cependant, ce n’est qu’en 2013 qu’il a été réalisé dans le monde réel.

Cela se produit dans des conditions très spécifiques où la lumière est entourée d’électrons qui créent un mélange matériel appelé polariton.

C’est une quasi-particule, ce qui signifie qu’elle est toujours entourée d’autres particules qu’elle entraîne.

Pour créer de la lumière vivante, ils ont placé des molécules organiques à l’échelle nanométrique entre deux miroirs réfléchissants.

À travers ces miroirs, ils ont tiré un laser pour que la lumière atteigne ce que l’on appelle la superfluidité.

À première vue, cette découverte pourrait ne pas sembler avoir de nombreuses applications, mais nous utilisons la lumière pour tout dans notre vie. En technologie, elle pourrait avoir plusieurs applications notables, comme c’est le cas de la fibre optique, et il serait peut-être même possible de l’appliquer aux ordinateurs quantiques, ce qui permettrait de résoudre l’un des grands problèmes de ce type de calcul.