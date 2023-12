Cette batterie quantique est la solution aux problèmes de stockage d'énergie : elle ne s'épuise pas

À l’avenir, la technologie quantique sera clé.

Le problème de l’efficacité énergétique pourrait être résolu de manière inattendue.

La technologie quantique veut révolutionner absolument tout. De l’informatique à d’autres aspects de la technologie que nous avons ignorés jusqu’à très récemment. Ainsi, de nouvelles découvertes telles que le bronze pourpre nous aideront à rendre ces avancées possibles. En fin de compte, l’informatique quantique est un domaine de connaissance incroyablement difficile, en réalité, il est parfois très difficile d’en parler même.

Mais il y a de plus en plus de nouvelles à ce sujet car les progrès réalisés peuvent être vraiment transcendants dans les années à venir. Cette fois-ci, il est temps de parler des batteries quantiques, car des progrès importants ont été réalisés qui peuvent permettre de stocker de l’énergie de manière pratiquement indéfinie.

La batterie qui peut tout changer

Un groupe de chercheurs du Japon et de Chine ont uni leurs efforts de recherche dans le but de créer des batteries quantiques qui fonctionnent de manière vraiment efficace. Pour ce faire, ils ont dû briser certaines règles qui étaient jusqu’à présent immuables, ce qui est généralement connu sous le nom de principe de cause à effet, qui, comme son nom l’indique, soutient que pour qu’un événement (B) se produise, quelque chose (A) doit d’abord se produire pour le déclencher.

Dans ce cas, ils ont cherché à ce que l’ordre puisse être modifié sans problème, pour cela, ils ont utilisé la théorie de l’Ordre Causal Indéfini (ICO en anglais), en créant un système complexe de lumières laser, de miroirs et de lentilles pour les réfléchir. Les résultats ont été très bons et ouvrent la possibilité de créer à l’avenir des batteries quantiques pour stocker de l’énergie qui ne se dissipe pratiquement jamais et qui peut également être extrapolée à des générateurs photovoltaïques ou éoliens sans problème.

Même si des progrès importants sont réalisés dans le domaine des batteries quantiques, il est vrai que ce type de batteries est encore très expérimental. Autrement dit, il reste encore beaucoup à faire dans leur étude. Ce n’est pas vraiment surprenant, car nous constatons que la technologie quantique est vraiment sensible aux changements temporels ou à toute altération. Cela signifie que, bien que ce soit une technologie très intéressante à prendre en compte, elle reste un défi pour l’ingénierie.

Quoi qu’il en soit, avec le passage des années, la science et la technologie ont fait de grands progrès dans la technologie quantique, il n’est donc pas étonnant que nous en entendions bientôt davantage parler. Après tout, nous pouvons déjà acheter le premier ordinateur quantique commercial.

Tout cela peut être résumé dans les points suivants: