Dans la course actuelle aux armements, les principaux concurrents sont la Chine et les États-Unis. La compétition, comme dans de nombreux autres domaines, est féroce car les deux aspirent à devenir l’hégémon du monde. Cela a été clairement visible dans la course technologique qui a conduit au développement des armes laser chinoises ou de l’armée robotique développée par les États-Unis. Maintenant, le monde répercute le développement par la Chine d’un canon magnétique hypersonique ayant la capacité de lancer des projectiles à une distance incroyable.

La grande avancée de la Chine

Selon The Defense Post, la Chine aurait développé une arme de grande puissance que les États-Unis n’auraient pas été capables de réaliser.

Il s’agit d’un canon magnétique hypersonique capable d’atteindre des vitesses et des distances incroyables, constituant une menace directe pour toutes les puissances environnantes l’Asie. En réalité, le Japon a répondu en présentant également ses armes d’artillerie selon l’Asia Times.

L’objectif de la Chine est clairement de démontrer que sa technologie militaire est capable de surpasser les États-Unis dans un certain nombre d’aspects clés, comme c’est le cas de l’artillerie à longue portée.

Il est vraiment surprenant de voir l’importance que l’IA a eu dans cet événement, car elle a été essentielle dans son développement, allant jusqu’à tirer 50 salves d’artillerie sans échec, ce qui semble confirmer sa fiabilité.

En résumé

Tout cela résulte d’un besoin pour les deux pays d’avoir une grande puissance militaire.

Pour ce faire, ils ont développé un canon capable de lancer des projectiles à une vitesse hypersonique (bien au-delà de la vitesse du son).

Cette arme est également capable d’atteindre de grandes distances et de causer de grands dommages.

Les États-Unis ont abandonné le développement de ce projet car il était très coûteux.

L’IA a été essentielle pour économiser des coûts dans le développement de cette arme.

Elle a tiré 50 salves d’artillerie sans échec.

Il est assez paradoxal que les États-Unis aient essayé de le construire en premier lieu mais qu’ils n’aient pas réussi. Ce n’est pas tellement le fait qu’ils n’aient pas pu le développer et l’aient abandonné. Finalement, c’était à cause des coûts excessifs. Cependant, ce qui est clair, c’est que la Chine a voulu envoyer un message fort en montrant sa capacité à le faire et qu’elle est en passe de devenir le grand dominateur militaire mondial. Ainsi, son plan est clair : envoyer un message clair que sa puissance n’a rien à envier au reste et qu’elle a même surpassé le dominateur actuel du monde occidental.