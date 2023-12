Cette femme était incapable de souffrir : c’est quelque chose terriblement dangereux, mais…

Ne pas ressentir de douleur comporte un grand risque, car c’est une alerte importante de notre corps.

Malgré le fait qu’elle se faisait mal, cette femme ne ressentait pas de douleur comme le reste des humains | Image : Jo Cameron, University College de Londres

La douleur est l’un des mécanismes de défense les plus utiles que possède l’être humain. Si vous vous brûlez la main en cuisinant, vous vous retirez parce que la douleur vous aveugle. Si quelque chose ne va pas à l’intérieur de votre corps et que vous ressentez de la douleur, c’est un avertissement que vous devez vous traiter ou consulter un médecin. Il en va de même dans de nombreux aspects de notre vie, où les signaux de notre corps sont indiscutables et indiquent clairement la nécessité de prendre des mesures face à une situation inhabituelle. Mais que se passerait-il si nous ne ressentions pas de douleur ? Il faut avouer que aucun des cas que nous avons mentionnés n’aurait d’effet et donc notre corps pourrait être exposé à de graves dommages.

Une femme dont nous allons parler aujourd’hui ne ressentait pas de douleur. Cependant, outre les risques que cela comporte, l’étude de sa condition peut ouvrir la voie à ce que de nombreuses personnes souffrant de douleurs chroniques les voient complètement apaisées, sauvant ainsi le grand problème de santé que cela représente. Ainsi, cette femme peut détenir la clé pour que nous en apprenions davantage sur ces questions.

La fin de la douleur

Jo Cameron est une femme originaire d’Écosse âgée de 75 ans. Tout au long de sa vie, bien qu’elle ait subi des accouchements et des chirurgies de haut niveau, elle n’a jamais ressenti de douleur. Contrairement à d’autres personnes qui ne ressentent aucune douleur, elle avait certaines avertissements douloureux, mais ils étaient si faibles qu’ils n’étaient pratiquement pas perçus comme tels.

Le University College de Londres a tenté de mettre en lumière cette question. Le fait que les personnes atteintes de cette condition aient une perte d’odorat ou transpirent excessivement a permis aux experts sur le corps humain de savoir par où commencer les recherches. Dans ce cas, la génétique a été la clé.

La génétique a été fondamentale pour mener à bien cette recherche.

Les chercheurs ont découvert qu’il y a une variation étrange dans le gène FAAH-OUT, également connu sous le nom de gène du bonheur. Cette condition ouvre la porte à de nombreuses nouvelles recherches, car elle pourrait aider à combattre la douleur chronique de nombreuses personnes, la rendant ainsi beaucoup plus supportable ou capable de la faire disparaître.

En réalité, ils pensent que la recherche peut aller encore plus loin. Étant donné qu’il s’agit d’un gène capable de réduire l’anxiété, il est possible de combattre certaines questions psychologiques suite à des études sur ces questions. Ainsi, Cameron peut détenir la clé pour résoudre de nombreuses questions.

