DUNE : le gigantesque projet de plus de 30 pays qui unit science et technologie pour découvrir nos origines

Plus de trente pays collaborent à cette entreprise risquée.

Une des chambres de DUNE | Image : Fermilab

Pour beaucoup, Dune est le meilleur film de science-fiction, mais en réalité, il va bien au-delà de ça, car c’est le nom d’une énorme expérience qui veut changer notre compréhension de la science et du passé de l’Univers d’un seul coup. Pour ce faire, d’incroyables sommes d’argent ont été investies et trente pays soutiennent cette initiative afin de tenter de déchiffrer quelque chose qui semble impossible depuis des années. Cela nous rappelle le CERN ou le réacteur nucléaire de Madrid, mais DUNE n’a pas encore réussi à trouver la clé pour atteindre son objectif avec succès. Du moins pour l’instant, car tout indique qu’il est très proche d’y parvenir.

DUNE, un projet gigantesque

DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) est une expérience vraiment ambitieuse. Tout d’abord, il faut comprendre l’histoire des neutrinos et comment ils ont été postulés pour préserver la loi de conservation de l’énergie. Ainsi, dans les années 30 du siècle dernier, la théorie des neutrinos a été énoncée, mais jusqu’à présent, on n’a jamais été en mesure de les observer avec certitude, la découverte la plus proche ayant été celle des antineutrinos dans les années 50 du siècle dernier.

Par conséquent, le FermiLab, en collaboration avec plus de 30 pays, construit une installation gigantesque pour tenter de les attraper et prouver leur existence. Pour ce faire, ils ont créé deux sites, l’un dans le Dakota du Sud et l’autre à Chicago, tous deux aux États-Unis. Ainsi, avec 1 300 km de distance entre eux, on espère qu’un accélérateur de protons enverra à cette distance et sous terre un détecteur de neutrinos pour les étudier comme il se doit.

Ainsi, le projet est véritablement colossal et il est presque impossible de savoir s’il pourra finalement être mené à bien, mais il pourrait être totalement fondamental si nous voulons connaître la formation de notre Univers.

En résumé, voici ce qui se passe :

Depuis plus de 90 ans, l’existence des neutrinos est connue, mais il a toujours été difficile de l’expliquer, et cela servait de moyen de valider la loi de conservation de l’énergie.

L’apparition des antineutrinos dans les années cinquante nous a permis de comprendre l’existence de ces particules. Mais jusqu’à présent, il a été impossible de mettre la main sur les neutrinos.

C'est là qu'intervient DUNE, un projet international qui veut « attraper les neutrinos » pour comprendre leur fonctionnement.

Pour cela, ils ont créé un détecteur et un accélérateur de protons aux États-Unis, à une distance considérable l’un de l’autre.

Le faisceau de neutrinos voyagera sous terre jusqu’à être capturé par le détecteur souterrain.

C’est un projet coûteux et très difficile à réaliser, ce qui a remis en question sa faisabilité à de nombreuses reprises.

Ils pensent que si ce projet réussit, il pourrait résoudre des énigmes fondamentales sur l’histoire de notre Univers.

Il est certain que, tout comme le CERN, il s’agit d’un plan incroyablement ambitieux et qui ouvre de nombreuses portes à la recherche. Depuis des siècles, l’humanité rêve de percer les mystères de l’Univers, et jusqu’à maintenant, nous n’en avons jamais été aussi proches. De plus, cela pourrait avoir des applications techniques surprenantes à l’avenir.

Cependant, jusqu’à présent, la recherche n’a pas abouti et elle a coûté près de 3 milliards de dollars.