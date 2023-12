La science tourne le dos à ChatGPT et voici les raisons

De nombreux scientifiques ne font pas confiance à l’IA pour accomplir leur travail.

La vision négative de l’IA ne fait qu’augmenter

Il est vrai qu’il existe certaines peurs infondées concernant l’IA, la fin du monde parce qu’elle prend conscience de soi-même en est l’un des plus grands exemples. Bien que d’autres aient leurs raisons et que l’IA ne soit pas exempte de critiques, comme c’est le cas des professions qui vont disparaître. Cependant, certains secteurs scientifiques regardent l’IA avec une certaine réticence sauf pour ce qui n’est pas strictement nécessaire. C’est pourquoi nous allons analyser pourquoi de nombreuses personnes ne veulent pas utiliser ce type de services et en quoi elles pensent qu’ils peuvent avoir un impact négatif sur le monde scientifique, ainsi que les points sur lesquels il peut être utile.

Pourquoi les scientifiques renient-ils l’IA

Un article publié dans la prestigieuse revue nature explore les raisons pour lesquelles les scientifiques se passent de l’IA, pour cela ils ont interrogé certains d’entre eux pour essayer de déterminer les raisons derrière tout cela. En général, ils estiment tous que cela pourrait être utile pour de nombreux aspects, mais ils choisissent de lui confier les tâches les moins impliquées dans le développement global de leur travail.

La principale raison réside dans la manière dont l’IA apprend et gère les données. Il est démontré que l’IA peut être très utile, mais elle peut souvent prendre des informations de sources non scientifiques qui sont souvent sources de désinformation. C’est pourquoi ils estiment qu’elle ne devrait pas être utilisée lorsqu’on utilise la méthode scientifique. D’autre part, il est apprécié qu’elle puisse apporter quelques idées pour ouvrir de nouvelles voies de recherche.

Essentiellement, tout cela montre qu’ils choisissent l’IA comme une assistante plutôt que comme un véritable support pour changer les choses. Ainsi, ils apprécient la partie où elle allège le travail, comme la rédaction d’e-mails, par exemple.

De cette manière, il n’est pas surprenant que de nombreuses personnes estiment qu’il vaut mieux se passer de l’IA pour utiliser pleinement nos capacités cognitives. Pour beaucoup de gens, l’IA est très utile dans les processus où elle sert à raccourcir les délais que mettrait un humain à accomplir en plusieurs années ou vies, comme c’est le cas du bras robotique qui crée de l’oxygène. Cependant, pour des questions purement humaines, il est nécessaire de ne pas perdre la touche que notre espèce apporte à ses études.

Cela se vérifie par le fait que, bien que de nombreux auteurs tournent le dos à l’IA pour leur travail en tant que tel, ils l’utilisent néanmoins comme une assistante qui peut aider à atténuer d’autres tâches.

En résumé, nous constatons que :