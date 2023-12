Ceci est l’un des animaux les plus mortels : son attaque se compare à celle d’une arme à feu.

Cet animal est aussi particulier que surprenant.

En réalité, son apparence ne correspond pas à ses capacités

Le monde animal est vraiment surprenant, des mammifères sans yeux qui brillent aux autres qui ont disparu depuis longtemps, ils ont tous leurs singularités et il n’est pas étonnant que la biologie soit une carrière qui attire tant l’attention en raison de la fascination incroyable des règnes animaux. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui nous allons parler de l’un des plus mortels, un animal qui est en plus étonnamment petit, mais dont la violence lors de l’attaque est totalement impitoyable et nuisible, car ses attaques sont comparables aux dégâts qu’une arme à feu peut causer.

En réalité, il est très difficile de garder cet animal en captivité en raison de ces problèmes, mais il est tellement surprenant qu’il attire l’attention, alors voyons si nous pouvons éclairer sur cet animal singulier : la crevette-mante.

La crevette-mante et son pouvoir destructeur

Un article du magazine iScience a longuement parlé de la singularité de la Gonodactylus smithii, communément appelée crevette-mante. Il s’agit d’un animal de l’ordre des Stomatopodes qui se distingue par avoir un crochet si puissant qu’il peut ouvrir des huîtres et des coquillages d’un coup. Sa virulence est telle qu’elle attire l’attention et la puissance de l’impact a été comparée à une arme à feu semblable à un revolver.

Pour pouvoir frapper avec une telle puissance, il est nécessaire d’avoir une structure physique très spécifique. Si nous pouvions frapper avec une force similaire, nous nous casserions la main et elle serait inutilisable pour le reste de notre vie. Cependant, cette mante possède une structure appelée Structure Bouligand qui renforce son appendice et lui permet de frapper sans se casser. Le matériau de revêtement se fissure, mais ne se rompt jamais et a des capacités similaires à la céramique.

La vitesse du coup est de 80 kilomètres par heure, donc cette céramique capable de résister au coup constitue un précédent intéressant pour de futures recherches dans lesquelles ont pourrait étudier ce matériau afin d’avoir des applications très intéressantes dans le monde humain.

En réalité, c’est vraiment remarquable car la crevette-mante ne peut pas rester dans des aquariums avec une protection insuffisante. Son puissant crochet est capable de briser les vitres de protection pour pouvoir s’échapper et vivre loin de la captivité. Pour cette raison, si on cherche à l’avoir pour l’étudier, il est nécessaire de la contenir dans des endroits très spécifiques, car sa force est indéniable. C’est un animal qui attire beaucoup l’attention et dont la puissance surprend par sa taille compacte.