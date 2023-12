Voici les raisons pour lesquelles vous devriez éteindre le Wi-Fi de votre mobile lorsque vous quittez la maison

Nous vous dévoilons les quatre principales raisons pour lesquelles vous devriez éteindre le Wi-Fi de votre smartphone lorsque vous quittez la maison.

Généralement, lorsque vous quittez la maison, vous avez l’habitude d’éteindre la télévision, le chauffage ou les lumières, mais vous ne pensez probablement pas à éteindre le Wi-Fi de votre téléphone portable, bien que ce soit une tâche que vous pouvez facilement automatiser. Vous ne le faites très probablement pas parce que vous pensez que ce n’est pas nécessaire, car les données se connectent automatiquement lorsque vous sortez dans la rue, mais en réalité, si vous éteignez le Wi-Fi en quittant la maison, vous pourrez améliorer l’autonomie de votre téléphone portable et également renforcer votre sécurité.

Il y a quelque temps, nous vous avons expliqué quelles étaient les erreurs les plus courantes que nous faisons lorsque nous nous connectons à un Wi-Fi public, et aujourd’hui, nous partageons avec vous les conclusions d’une récente étude d’un expert en cybersécurité du Brésil qui nous révèle les quatre principales raisons pour lesquelles vous devriez éteindre le Wi-Fi de votre téléphone portable lorsque vous quittez la maison.

Pour économiser la batterie et améliorer l’autonomie de votre appareil

L’une des principales raisons pour lesquelles vous devriez éteindre le Wi-Fi de votre téléphone portable lorsque vous quittez la maison est d’améliorer l’autonomie de votre appareil, car lorsque le Wi-Fi est activé, il ne cesse de rechercher des réseaux disponibles, ce qui génère une consommation d’énergie que vous pouvez éviter lorsque vous n’êtes pas chez vous. Ainsi, en éteignant le Wi-Fi en quittant la maison, vous réduisez cette consommation et prolongez la durée de vie de la batterie, ce qui vous sera très utile à la fin de la journée.

Pour améliorer les performances de votre téléphone portable

En plus d’améliorer l’autonomie de votre smartphone, éteindre le Wi-Fi lorsque vous quittez la maison vous permet également d’améliorer ses performances, car dans les zones avec de nombreux réseaux Wi-Fi, le smartphone essaiera constamment de se connecter à ces réseaux, ce qui peut entraîner sa rétrogradation et affecter la stabilité de sa connexion de données.

Par conséquent, en éteignant le Wi-Fi lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous pouvez réduire la surchauffe de l’appareil et bénéficier d’une connexion de données plus stable et fiable.

Pour éviter que votre téléphone portable soit piraté

Cependant, l’une des principales raisons pour lesquelles les experts en cybersécurité recommandent d’éteindre le Wi-Fi lorsque vous n’êtes pas chez vous est d’éviter que des cybercriminels profitent de l’occasion pour pirater votre téléphone portable, car lorsque le Wi-Fi est activé, votre appareil peut se connecter automatiquement à des réseaux Wi-Fi publics ou ouverts qui sont généralement utilisés par les pirates informatiques pour infecter votre téléphone portable avec un logiciel malveillant et accéder à toutes vos informations privées, y compris vos identifiants de connexion à l’application de votre banque.

Pour réduire la dépendance envers votre smartphone

Enfin, la dernière raison pour laquelle vous devriez éteindre le Wi-Fi lorsque vous quittez la maison est de prendre conscience du temps que vous passez sur Internet, ce qui vous aidera à être moins dépendant de votre smartphone et à profiter davantage d’actions quotidiennes telles que faire une promenade ou prendre un café.