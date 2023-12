Cette Intelligence Artificielle sait quand vous allez mourir: elle a une grande précision et peut tout changer

Bien que cela puisse sembler surprenant, cette mesure peut sauver des vies.

L’IA a de plus en plus d’applications dans le domaine de la médecine

Depuis un certain temps, on pense que l’IA va causer la disparition de nombreuses professions, mais en réalité, elle est un allié essentiel pour de nombreux métiers, notamment celui des sciences de la santé. Depuis son existence, elle aide stoïquement dans les tâches de prévention et les grands processus visant à traiter les maladies qui affligent la population. Après tout, une IA peut traiter des volumes d’informations qu’un être humain ne pourrait jamais accomplir en plusieurs vies.

C’est pourquoi des coups ont été portés avec l’IA contre des maladies telles que le cancer du pancréas et maintenant il y a une IA avec un grand niveau de fiabilité qui est capable de prédire si vous avez des chances de mourir dans les quatre prochaines années. Pour cela, elle utilise une grande quantité d’informations.

L’avenir de la santé passe par l’IA

Un article publié dans Nature Computational Science par une équipe de l’Université Technique du Danemark affirme qu’ils ont développé une IA qui a une précision de 78% pour deviner si une personne va mourir dans les quatre prochaines années. Pour cela, il faut une base de données de millions de personnes, y compris des entretiens et des enregistrements vidéo afin que l’IA puisse déterminer à partir de l’apprentissage profond si la personne risque de décéder d’une affection.

Cette avancée est essentielle pour la prévention précoce de certaines maladies. L’IA a été baptisée life2vec et pour fonctionner, elle a utilisé une base de données de plus de 6 millions de personnes obtenues par le gouvernement danois grâce à des enquêtes parfaitement légales. Ainsi, bien qu’il existe déjà une série de plateformes qui permettaient cela, il semble maintenant qu’une plus grande précision ait été atteinte.

Il est évident qu’un taux de 78% laisse encore une marge d’amélioration substantielle, mais il est remarquable de voir la fidélité que ce type de technologies atteint.

Nous pouvons résumer tout cela de la manière suivante :

Des chercheurs ont développé une intelligence artificielle capable de prédire avec une précision de 78% la probabilité de passage d’une personne dans les quatre prochaines années.

dans les quatre prochaines années. Elle s’appelle life2vec et utilise une base de données de 6 millions de personnes pour tenter de faire ses prédictions.

Il existait déjà des plateformes de ce type, mais celle-ci est la plus précise de toutes.

Elle utilise l’apprentissage profond pour filtrer toutes les données et comprendre les informations sur la vie de cette personne.

Les données ont été obtenues de manière sécurisée par le gouvernement danois lui-même.

Il est vrai que la science a fait d’énormes progrès en matière de santé grâce aux intelligences artificielles. En réalité, bien que cette nouvelle puisse susciter une certaine incompréhension à la lecture, elle peut être essentielle car elle permet d’adopter des procédures médicales de manière préventive et d’améliorer la qualité de vie des personnes voire de les guérir.