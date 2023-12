Si tu arrives à comprendre ce qu’il y a dans cette carte de Noël, tu pourrais devenir un agent secret

Chaque année, une agence de services secrets du Royaume-Unis envoie dans les écoles du pays une carte postale avec une série d’énigmes à résoudre. On commence par les plus simples pour arriver à des problèmes beaucoup plus complexes comme décrypter une langue qui n’a apparemment aucun sens. Si vous voulez essayer de le résoudre, ne vous inquiétez pas, l’agence a également publié les solutions.

Dans l’ensemble, à première vue, cela ressemble à ce qu’il prétend être : une innocente carte de Noël. Il y a une personne chargée de paquets qui regarde un bâtiment étrange derrière elle. Quelques décorations un peu bizarres, peut-être plus adaptées à un séminaire sur l’intelligence artificielle, et puis ce sigle formé de seulement quatre lettres : GCHQ. Ce n’est pas l’entreprise qui a produit la carte, mais le Government Communications Headquarters, l’une des agences de services secrets du Royaume-Unis.

Cette carte est distribuée chaque année dans les écoles à des enfants de 11 à 18 ans. Une fois la carte ouverte, elle révèle à l’intérieur une petite série d’énigmes qui semblent avoir été volées à un manuscrit de Dan Brown. L’objectif semble assez simple. Mettre à l’épreuve les jeunes esprits du pays pendant les vacances de Noël. Qui sait si quelqu’un parmi les rares qui réussiront à résoudre toutes les énigmes ne deviendra pas un jour un agent au service de sa Majesté.

Comment sont faites les énigmes du GCHQ

C’est maintenant la troisième année que le GCHQ envoie cette série de défis. Selon la BBC, cette année, il y a des problèmes d’une complexité jamais vue auparavant. Les problèmes sont au nombre de huit et sont tous basés sur la logique. On commence par une série de quatre horloges qui devraient être associées à un mot composé de quatre lettres, et on arrive à un message écrit dans une langue entièrement à décrypter. Si vous voulez tester vos compétences, vous pouvez télécharger la version officielle de la carte sur le site du GCHQ. Si vous ne parvenez pas à résoudre ne serait-ce que la première énigme, ne vous inquiétez pas. Les solutions ont déjà été publiées sur le site du GCHQ.

Sur la partie frontale de la couverture, l’illustration est une référence historique. Et heureusement, elle est maintenant assez connue du grand public. Le bâtiment étrange que le protagoniste de l’illustration regarde est Bletchley Park, le domaine qui pendant la Seconde Guerre mondiale est devenu le siège de l’équipe qui a réussi à décrypter les systèmes de cryptomonnaie des nazis. Un succès obtenu grâce au mathématicien anglais Alan Turing.