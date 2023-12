Ce moteur hypersonique veut changer les règles du vol : ultraefficacité et grande vitesse

Franchir le mur du son avec une grande efficacité n’a jamais été aussi compliqué.

Ce nouveau moteur veut changer les règles de tout ce que nous savions

L’aéronautique est en constante évolution. Récemment, nous avons vu des avions espagnols futuristes qui visent très haut en ce qui concerne la gestion de l’énergie et la consommation de carburant. Cependant, ce dont nous allons parler aujourd’hui dépasse tout cela, car nous serions face à une véritable révolution dans l’aéronautique et pour la première fois, cela n’a rien à voir avec des robots pilotes ou une IA comme GPT-4, mais avec une nouvelle méthode de propulsion à travers ses moteurs.

Voyons ce dont ce nouveau moteur est capable et pourquoi il peut changer les règles du vol. Il s’agit certainement d’un projet ambitieux mais qui est principalement axé sur les questions militaires et armamentaires.

L’avenir de l’industrie militaire

L’entreprise GE Aerospace a annoncé une démonstration de son moteur à détonation rotative double avec combustion et ramjet. Ainsi, il s’agit d’un système original qui pourrait conduire les avions du futur à des vitesses hypersoniques.

Tout d’abord, nous avons le premier moteur, le moteur à détonation rotative avec combustion. Essentiellement, il fonctionne de la même manière qu’un moteur à combustion interne normal : avec une explosion qui fait bouger certains pistons. La différence réside dans le fait que dans ce cas, le schéma interne est différent : il a une série de cylindres superposés avec des fentes par lesquelles l’air passe pour générer la combustion.

Ce moteur serait capable d’amener les avions à des vitesses trois fois supérieures à la vitesse du son, où le moteur ramjet beaucoup plus puissant commencerait à fonctionner mais qui a besoin de la pression de ces vitesses pour fonctionner.

Il s’agit donc d’un système beaucoup plus efficace qui pourrait également permettre aux avions d’atteindre des vitesses jamais vues auparavant.

En résumé, nous constatons que :

Le moteur fonctionne par détonation rotative avec combustion, ce qui en réalité un système sensiblement différent de la combustion traditionnelle.

Essentiellement, il s’agit d’un système de combustion dans lequel l’explosion est capable de faire bouger une série de pistons. Jusqu’à présent, il s’agit d’un moteur traditionnel, mais son schéma interne est totalement différent.

Le nouveau moteur pour l’aviation, en plus de la combustion par détonation rotative, comporte un système de propulsion ramjet.

En réalité, le système de propulsion ramjet ne peut fonctionner que lorsque des vitesses supérieures à trois fois la vitesse du son sont atteintes. C’est pourquoi le système de combustion rotative est nécessaire pour le porter à ce stade.

Il pourrait être utilisé pour fabriquer une arme supersonique.

Actuellement, de nombreuses entreprises travaillent sur des systèmes similaires. On cherche un moyen d’atteindre un point où les vols aériens sont efficaces, tant au niveau commercial que pour les vols militaires. Actuellement, les forces aériennes du monde occidental sont exceptionnellement coûteuses et impliquent également l’utilisation constante d’un carburant de plus en plus précieux.

Dans ce cas, il est intéressant de noter que le moteur ne sera pas uniquement utilisé pour les avions, mais aussi pour les mettre dans des missiles afin qu’ils soient très difficiles à intercepter car ils atteindront des vitesses incroyables.