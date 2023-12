Ce mini réacteur nucléaire est la clé du futur: il nous permettra de vivre en dehors de notre planète

La Lune serait la première étape, mais bientôt nous pourrions peupler n’importe quelle planète rocheuse.

Les colonies dans l’espace pourraient devenir une réalité | Image : Bing Create

Les réacteurs à fusion nucléaire et les moteurs à plasma basés sur la même technologie sont quelque chose qui est étudié depuis un certain temps et dont on essaie de réaliser la mise en pratique. Cependant, cela concerne des échelles assez grandes et il est donc difficile de le concrétiser. Cependant, la prestigieuse et coûteuse marque de voitures Rolls-Royce possède une division de recherche spatiale qui, soutenue par la NASA et l’Agence spatiale du Royaume-Unis, travaillerait sur un réacteur nucléaire de petite taille pour fournir de l’énergie aux futures colonies qui se trouveraient sur la Lune et sur d’autres planètes.

Une porte vers l’avenir de l’exploration spatiale

Rolls-Royce a lancé le concept d’un mini-réacteur nucléaire qui pourrait apporter la réponse à tous les problèmes à l’avenir. Ainsi, nous serions face à un système qui permettrait de fournir de l’électricité propre et sûre aux astronautes établis lors de missions en dehors de notre planète. La première étape évidente serait celle de la Lune, où l’homme a l’intention de déployer plusieurs bases permanentes appartenant à différents pays.

Ces mini-réacteurs seront la clé pour prolonger la durée de ces missions qui étaient jusqu’à présent considérées comme impossibles si l’on voulait prolonger le séjour pendant plus que quelques jours. En tout cas, cela permettra l’établissement et la production d’énergie d’une manière qui était auparavant impossible.

Il est clair que, pour le moment, ce n’est qu’un concept. Cependant, tout porte à croire que la marque de voitures de luxe est prête à le concrétiser grâce au financement qu’elle a obtenu de diverses organisations telles que la NASA ou l’Agence spatiale du Royaume-Unis.

Sa taille compacte et sa simplicité d’utilisation seront la clé. À long terme, il ne nécessitera pas beaucoup d’entretien, au contraire, les utilisateurs de ce mini-réacteur pourront se préoccuper d’autres tâches plus pressantes une fois qu’il commencera à fonctionner.

Les points clés de tout cela sont :

L’initiative a été menée par la marque de luxe Rolls-Royce.

Ainsi, elle a présenté son concept d’un micro-réacteur nucléaire lors d’une série de conférences sur les questions spatiales.

L’objectif est de fournir de l’énergie à toutes les stations et colonies établies sur la Lune.

Il servira à prolonger considérablement la durée des missions lunaires et des autres endroits.

Il est prévu qu’il soit compact et qu’il ne pose pas de difficultés majeures en termes de maintenance à long terme.

Le plus important est qu’il soit capable de survivre aux dures conditions spatiales en raison de l’absence d’atmosphère.

Il n’est pas rare de voir des initiatives de ce type, mais cette fois-ci, bien qu’il s’agisse d’un concept, il semble qu’il soit destiné à réussir. Rolls-Royce est une marque fiable dont la division spatiale a souvent des contrats assez importants avec les différentes agences spatiales. En général, il s’agit d’un projet très prometteur, car prolonger considérablement la durée des voyages spatiaux et l’établissement de colonies pourrait nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de ce type de questions lorsque des migrations plus importantes commenceront à être réalisées dans le monde entier.